El Fòrum Universitat Empresa posa en valor el Pla de Doctorats Industrials

Noranta-cinc estudiants i quaranta-quatre empreses van participar dimecres en la inauguració de la quarta edició del Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa, que va arrancar el 2016 amb l'objectiu de posar en contacte la universitat i el seu estudiantat amb el món empresarial.

Pere Palà, director de l'EPSEM, i Bàrbara Minoves, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, van inaugurar el fòrum per via telemàtica. Ainhoa Gaudes, responsable de projectes del Pla de Doctorats Industrials, va intervernir a continuació amb una xerrada titulada «Talent, recerca i competitivitat: la fórmula dels Doctorats Industrial». A més, la doctorant Sasha Cegarra, estudiant del programa de Doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient, va explicar la seva experiència. La inauguració virtual, que va cloure la regidora Cristina Cruz, va donar pas a les videoconferències programades entre professionals i empreses, unes trobades que enguany no han pogut celebrar-se presencialment com era habitual.

Aquesta edició de la fira ha comptat amb la participació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa i d'empreses del territori com Airtificial, Ames, Arimany–Vilar Riba, Ausa, Avinent, Cargill, Maxion Wheels, Mevil, Oliva Torras, Reverté i Veserkal. Prèviament a la jornada, es van dur a terme activitats adreçades a l'estudiantat, com els tallers ´Prepara't per el Fòrum (posa a punt el teu CV)' i ´A liderar persones i projectes', programats i impartits per UPCAlumni els dos dijous anteriors a la celebració del fòrum.