Iberdrola redobla el seu compromís: 350 projectes en dos anys

Dins d'aquests 350 compromisos que comprèn Energia per avançar, en destaquen a més alguns que estenen el seu horitzó més enllà del 2022, fins al 2025. Així, per exemple, Iberdrola s'ha fixat com a objectiu situar les emissions



Empleat durant una formació interna amb eines de simulació. Aquest fort compromís amb els principis ESG també tindrà el seu reflex en el finançament del grup, que ja és un referent mundial en finançament sostenible: el 2025, el 100% de les seves línies de crèdit estaran lligades a criteris Aquests compromisos revertiran en tots els seus grups d'interès, incloent-hi accionistes, clients i la societat en general. De fet, Iberdrola ja fa vint anys que demostra que aquest model ESG és beneficiós a tots els nivells: ha passat de ser una utility local a convertir-se en un líder energètic global, que ha quadruplicat la seva capacitat renovable, quintuplicat l'EBITDA, quadruplicat el seu benefici net i sextuplicat la seva capitalització borsària, al mateix temps que ha reduït les seves emissions de CO2 en un 75%, ha tancat les seves plantes de carbó i triplicat la retribució als seus accionistes. Tot això acompanyat d'un profund procés de diversificació geogràfica i enfortiment del balanç. de sostenibilitat. de CO2 per sota de 70 g/KWh en quatre anys, invertir 400 milions d'euros en R+D+i al final d'aquest període, sostenir 500.000 llocs de treball a tot el món a través de la seva cadena de valor o arribar a tenir un 30% de dones en posicions de lideratge dins de la companyia.

Des del punt de vista del bon govern, Iberdrola espera proporcionar el 2022 plans de millora en sostenibilitat al 80% dels seus proveïdors i aconseguir que un 70% apliquin polítiques de sostenibilitat a finals del 2022.