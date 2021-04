ICL Iberia preveu mantenir la venda de sal de desgel durant tot l'any

ICL Iberia, amb seu a Súria, ha venut tota la sal per a carreteres generada en la campanya de vendes de juliol del 2020 a març del 2021 i, segons reporta la companyia, s'han superat clarament les 400.000 tones de sal, malgrat la parada de producció per la pandèmia. La destinació de la sal ha estat especialment el mercat estatal i europeu, com ara el nord del Regne Unit.

L'empresa assegura que el mercat de la sal de desgel ha deixat de ser estacional i es reparteix al llarg de tot l'any, malgrat que es consumeixi a destí els 3 mesos de més fred, i aposta per la venda i transport continuat i la seva repercussió al territori. Segons el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, «el fet que es carreguin més megavaixells suposa un gran estalvi energètic i per tant l'increment d'eficiència logística i sostenibilitat de la companyia, i es dona sortida a les reserves dels dipòsits salins i l'obertura a nous mercats».

ICL Iberia explica que la venda limitada de sal de carreteres ha suposat que els magatzems dels clients europeus s'hagin anat buidant i no s'hagi pogut arribar al mercat dels EUA com altres anys. Amb la recuperació de la producció, ara ja es garanteix l'augment d'activitat fins a la propera tardor i la continuïtat d'entregues, fet que suposa el transport regular al llarg dels propers mesos, i en especial la càrrega de més vaixells de grans dimensions, amb l'objectiu d'omplir els magatzems dels clients, en especial els del nord d'Europa. «La previsió de cara a la campanya que ara comença és doblar la producció i venda de sal de desgel», segons ha manifestat el cap de vendes de sal d'ICL Iberia, Ramon Vilaseca. En aquests moments ja es comercialitza la sal de desgel (sal gemma) per al proper hivern aprofitant el gran potencial de venda a Europa, i s'ha recuperat el mercat als Estats Units, segons fonts de l'empresa.