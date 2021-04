Municipis del Baix Nord uneixen esforços entorn de l'alimentació sostenible

Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Sant Andreu de la Barca, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'han unit per crear un ´hub' agroalimentari per promoure el creixement del Baix Llobregat Nord potenciant i dinamitzant tota la cadena de valor del sector alimentari, amb especial èmfasi en l'alimentació saludable i sostenible. El primer pas de la iniciativa preveu una diagnosi de la situació a la zona. La iniciativa es desenvolupa en el marc del programa «Treball, Talent i Tecnologia» de la Diputació, que finança el programa amb 300.000 euros. Els impulsors de la iniciativa destaquen que el Baix Nord compta amb sòl agrícola per conrear, infraestructura per captar aigua i abastir els conreus, indústria productora d'aliments i infraestructures per gestionar el residus.

L'objectiu és crear un hub tecnològic de referència en el sector alimentari, amb empreses i entitats públiques i privades, potenciar la inserció de persones en situació d'atur millorant la seva ocupabilitat i les seves competències tecnològiques, alhora que millorar la capacitació dels treballadors d'aquests sector d'alimentació per fer-los més competitius. També es posaran en marxa accions que permetin dinamitzar tota la cadena de valor alimentària per millorar la competitivitat de les empreses, a través de l'aplicació de la tecnologia i les eines que posa a disposició de les empreses la indústria 4.0.