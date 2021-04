El sector de la restauració del Berguedà, en hores baixes

En una comarca on diferents sectors del teixit empresarial s'han anat veient afectats, minvats o destruïts per diferents motius al llarg de les últimes dècades, ara és el sector de l'hostaleria i la restauració qui viu un mal moment. Les actuals limitacions horàries i d'aforament i les restriccions de mobilitat establertes en els darrers mesos per contenir l'avenç de la covid-19 han impactat, de valent, sobre un sector que ja estava patint un problema de base important: l'edat avançada dels propietaris i la falta de relleu generacional.

Molts d'aquests negocis tindran dificultats per apujar la persiana de nou, la reactivació serà lenta i llarga, però a més a molts d'aquests se'ls afegirà el llast de gestionar la continuïtat del seu negoci. La restauració està en hores baixes i tots hem de treballar perquè la nostra comarca pugui continuar tenint el dia de demà, quan la covid-19 ja sigui història, una oferta atractiva que sigui capaç de generar orgull a la comarca i atraure públics.

Tot i això, cal posar de manifest que el sector ha fet els deures amb destresa i celeritat per contribuir a la millora mediambiental i fer més atractiva la comarca cap a l'anhelat turisme. S'ha treballat de valent per obtenir el Segell Internacional Green Destination, la certificació de sostenibilitat turística Biosphere o la implementació exitosa del sistema de recollida selectiva del porta a porta. Però, malgrat tot, això no ens porta el volum de visitants òptim per a la subsistència del sector.

Sí que gaudim, en diferents temporades, de gran quantitat de visitants amants de la natura i del nostre entorn. La proximitat a l'àrea metropolitana i la facilitat d'accés propicien l'assistència d'aquest gran públic, però que repercuteix molt lleument en l'economia de les nostres empreses.

La proposta turística de la comarca està ben treballada i planificada, però, estem preparats per executar-la? No ens podem limitar a ser un destí amb un turisme de cartó pedra on només s'ofereixen decorats i records del que un dia vàrem ser també cal mirar més enllà i dirigir esforços cap a aquesta Terra de Futurs que somiem i volem ser.

Tenim un territori únic i digne d'enveja, però cal que els que hi vivim i treballem el sapiguem apreciar i ser-ne autèntics ambaixadors. La clau la trobarem quan la part pública i privada empenyin junts cap a l'execució de projectes forts, valents i emprenedors que ara reposen al fons d'algun calaix.

No ens podem convertir en una comarca que digui no a tot, tenim un futur i l'hem de saber esprémer abans no sigui un passat gris.