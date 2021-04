Impulsen una xarxa d'inversors locals al Bages per a projectes socials i de salut

La jornada «Business Angels en salut-social a Manresa-Bages. Molt més que una inversió», que va tenir lloc dijous a la FUB2, va aplegar una vintena de participants. L'objectiu de la iniciativa era reunir persones i empresaris interessats a invertir en projectes estratègics per al territori dels àmbits social i de la salut. La intenció que en va sorgir és crear un model i una metodologia pròpies gràcies al potencial de l'existència d'una xarxa d'inversors locals i a la facilitació de plataformes de suport a l'emprenedoria en el sector com eHealthinking, impulsada per la UManresa, Althaia, Sant Andreu Salut, ICS Catalunya Central, EAP Centelles, l'Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa, Eurecat i l'empresa Avinent Implant Systems.

Els responsables de proposar i presentar el model de business angels que es vol posar en marxa van ser el director del grau en ADE d'UManresa, Jordi Conca, el responsable d'emprenedoria de la institució, Marc Bernadich, i el director de Recerca i Innovació, Xavier Gironès. També hi van intervenir Jordi Vilagran i Josep Prat, que van explicar el funcionament de BAGI, la xarxa de business angels de Girona, i l'assessor de projectes en eHealth Christophe Bonneton, que va parlar del sector salut-social i del seu potencial inversor i de retorn. La iniciativa respon, segons els promotors, «a la necessitat de l'ecosistema de salut i social format per entitats de Manresa-Bages de fer viables projectes amb un impacte directe tant en les persones com en el desenvolupament econòmic del territori, que també pot afavorir el desenvolupament de l'especialització i competitivitat al voltant de les tecnologies i iniciatives facilitadores de projectes de salut i socials».

El 2019 ja es fer una primera jornada que va servir d'inici del projecte de creació d'una xarxa d'inversors en projectes d'alt impacte en salut i social.