El nombre de viatgers a Catalunya al març cau el 57,5% anual per la pandèmia

Gairebé 200.000 viatgers van allotjar-se als establiments turístics a Catalunya durant el mes de març, el 57,5% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. Cal recordar que l'estat d'alarma es va declarar el març del 2020 i, per tant, la davallada registrada aquest últim mes és inferior als darrers registres. En comparació del març del 2019, la xifra de viatgers a Catalunya va registrar una caiguda del 87,3%, segons les dades provisionals publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). De fet, l'arribada de viatgers durant el març a Catalunya no es va reactivar per les restriccions contra la covid-19, i els establiments hotelers del país tan sols van ocupar el 20,1% de les places ofertes.

Pel que fa a les pernoctacions a Catalunya, la caiguda durant el mes de març és similar. Al país, el nombre de pernoctacions va caure el 49,2% en termes interanuals, tot i que la davallada és superior al 85% si es compara amb les dades registrades el març del 2019.

Malgrat tot, Catalunya es va mantenir com una de les principals destinacions de tot l'Estat. Al març, Catalunya va concentrar el 14,8% de les pernoctacions de l'Estat espanyol, únicament superada per Madrid (16,4%). El país va ser la segona comunitat més visitada pels turistes nacionals i la tercera més visitada pels turistes internacionals.

Dades al conjunt de l'Estat

Durant el mes de març, a l'Estat espanyol es van registrar més de 3,5 milions de pernoctacions, el 57,9% menys respecte a l'any passat. Si les últimes dades es comparen amb les del març del 2019, però, la davallada és del 83,6%.

Pel que fa al nombre d'establiments hotelers oberts, a l'Estat se'n van registrar 8.416, menys de la meitat sobre el total del directori. Per altra banda, els establiments hotelers de l'Estat espanyol només van poder cobrir el 19,3% de les places ofertes durant el mes de març.