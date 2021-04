La sala SevenSeven obrirà al maig un restaurant a la part superior del complex

La sala SevenSeven de Manresa inaugurarà aquest mes de maig un nou restaurant que s'ubicarà a la primera planta i a la terrassa superior. Els seus promotors pretenen que el nou espai «faci viure una experiència gastronòmica de qualitat tant pel que fa a l'elecció dels millors productes com per gaudir d'un servei personalitzat d'inici a fi». Centrat inicialment en els dinars, a causa de les restriccions horàries, un cop la restauració pugui operar amb normalitat, el restaurant donarà servei de dinars cada dia de la setmana i servei de sopars les nits de dijous, divendres i dissabte. Quant a la terrassa superior es transforma en l'SkyBar, una part més del restaurant, on poder gaudir d'una manera més informal tant d'un vermut, d'un dinar o un sopar. Juntament amb el servei del restaurant, també es posa en marxa un club gastronòmic, els membres del qual podran gaudir de tastos, cursos o presentacions de productes relacionats amb la gastronomia.