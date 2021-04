Yolanda Díaz adverteix Caixabank i BBVA que els ERO «no s'entenen»

Una oficina del BBVA, que aquesta setmana ha anunciat un ERO per a 3.800 empleats

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, veu amb «preocupació» i «incomprensió» els expedients de regulació d'ocupació (ERE) anunciats per diverses entitats financeres i va assegurar ahir que «el Govern està treballant per a mitigar» l'impacte, en concret, del plantejat per CaixaBank. Díaz va advertir Caixabank i BBVA que els acomiadaments massius que preveuen «no s'entenen» i que s'estan jugant «la seva reputació».

En una entrevista realitzada ahir a la cadena SER, la titular de Treball va recordar que, ja al setembre quan es va anunciar la fusió de CaixaBank i Bankia, va dir que «era previsible que es produís un ajust en l'ocupació i que les entitats financeres es jugaven la seva reputació».

CaixaBank va anunciar el dimarts que després de la seva fusió amb Bankia preveu dur a terme el que serà el major ERE de la història de la banca espanyola, amb 8.291 acomiadaments, el 18,7% del total d'empleats a Espanya, i el tancament de 1.534 oficines, el 27% de la xarxa. A això se suma l'anunci del BBVA de l'acomiadament col·lectiu de 3.800 empleats, el 16% d'una plantilla d'uns 23.300 treballadors, a més del tancament de 530 oficines, el 22,5% de la seva xarxa. A Catalunya, l'expedient del BBVA suposarà l'acomiadament de 1.200 reballadors i el tancament de 204 oficines.

«Per descomptat, el Govern té una participació en CaixaBank -del 16,1% a través del FROB-, no al BBVA, i em consta que està treballant per mitigar el que està passant. És incomprensible», va dir Díaz.

Encara que les entitats financeres no s'han acollit als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i, per tant, no han rebut diners públics ni estan subjectes a una clàusula de manteniment de l'ocupació, «no és comprensible que en una crisi d'aquestes característiques s'estigui acudint a aquest mecanisme».

Aquesta situació, va afegir la vicepresidenta tercera, té a més «altres riscos que afecten els consumidors», ja que «la desaparició d'oficines bancàries, en termes democràtics, suposa moltes coses, sobretot amb poblacions majors». La ministra va ressaltar la col·laboració de les entitats financeres en plena crisi, per exemple, avançant a primers de mes el pagament de les prestacions dels ERTO, amb el que van demostrar estar «a l'altura de les circumstàncies», però va afegir que plantejar acomiadaments col·lectius «no és assumible per la societat en aquest moment».

Respecte a la proposta de la vicepresidenta segona econòmica, Nadia Calviño, de revisar els sous dels alts responsables de la banca, Díaz va assenyalar que es tracta d'un debat «de molt d'interès» perquè les xifres són «molt cridaneres». «Tant de bo haguéssim de deixar de parlar de salaris mínims i posar la mirada en aquests salaris que a vegades és que no sabem ni dir la xifra del que perceben al dia els responsables de les entitats financeres», va desitjar la ministra.

El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá,va recordar dijous a CaixaBank i BBVA els ajuts públics «extraordinàriament importants» que ha rebut el sector.