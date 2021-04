La digitalització i les ajudes al sector, claus per a la recuperació del turisme

El turisme ha estat, sense cap mena de dubte, un dels sectors més afectats per la pandèmia. I les dades ho demostren. Les restriccions de mobilitat han fet que el nombre de turistes que van visitar Espanya durant el 2020 caigués dràsticament, un 77%. S'ha de recordar que el 2019 van arribar 83 xifra que va ser un màxim històric. El turisme al país té molt pes. Fins abans de la pandèmia, suposava el 15% del PIB i el 2020 va caure fins al 5% més o menys.

Per això, els agents del sector estan treballant en propostes perquè el 2021 pugui ser un punt d'inflexió i es vagi tornant a la normalitat, ja que durant l'any passat es van perdre 327.000 llocs de treball. Consideren que la digitalització, una normativa unificada en temes de mobilitat i ajudes al sector són elements clau perquè es pugui veure la llum al final del túnel.

No obstant això, el sector es mostra d'acord que l'horitzó de recuperació del turisme se situa a finals del 2022 o principis del 2023. Però hotels, agències de viatges i aerolínies confien que la reactivació començarà aquest any, si es compleixen una sèrie de condicions, com el ritme de vacunació i ajudes o normatives unificades. Són les conclusions a les quals es va arribar a la taula de debat organitzada per Madrid Fòrum Empresarial sota el títol «Turisme postpandèmia: quines són les claus per a la recuperació del sector?».

Guillermo González Vallina, director de Vendes d'Iberia a Espanya, confia que al juny s'augmenti la capacitat de la companyia aèria del 42% al 58-68%, encara que tot dependrà de com evolucionin les restriccions i la normativa. «Tenim un descontrol absolut», va afirmar, tot explicant que és «fonamental» l'harmonització tant a Espanya com a escala europea dels acords bilaterals. «Els governs han de fer marcs normatius i arribar a acords amb altres països», va assenyalar, i va afirmar amb rotunditat que els països on la normativa és més flexible «hem vist que els fluxos de reserves han canviat».

Per la seva banda, Pablo Parrilla, vicepresident de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV), va demanar la unió del sector per poder anar junts cap a la recuperació. «És important unificar la veu i estar tots integrats sota un mateix paraigua», va sentenciar Parrilla. Considera que els pot donar força amb les administracions, tot i que va lamentar que no estan responent després d'un any de demandes constants. Aquesta situació pot ser perjudicial perquè «és una crisi conjuntural provocada per la pandèmia, però si no hi ha ajudes es podria convertir en estructural».

D'altra banda, Parrilla va assegurar que el turisme d'oci està pràcticament anul·lat, però que es pot anar recuperant. A més, va explicar que el de negocis sí que s'està activant, tot i que va matisar que l'últim a recuperar-se serà el turisme de congressos.

«L'estiu pot ser semblant o similar a l'estiu de l'any passat», va afirmar, i va assenyalar que «si arribéssim al 70% de vacunació al final de l'estiu, les possibilitats de treballar a final d'any seran importants». Així, va afegir que «l'inici de l'activitat progressiva serà el 2022 i l'arribada de la normalitat serà el 2023».

El turisme, cadena de valor

Gabriel García Alonso, president de l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), va destacar la importància del turisme, perquè «representa tota una cadena de valor», que afecta restaurants, museus, espectacles, taxis o petits comerços com les botigues de souvenirs. Així, va deixar clar que és un sector tractor que mou molts segments de l'economia.

Una frase que va avalar Luciano Ochoa, coordinador de Turisme de Madrid Fòrum Empresarial (MFE), que va assegurar que el turisme a Espanya «dona molt més a l'economia del que rep».