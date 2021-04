La UGT denuncia que Uber Eats, Glovo i Amazon subcontracten repartidors per abaratir costos

UGT ha denunciat que Uber Eats, Glovo i Amazon que, des que va finalitzar la negociació per a la Llei rider el passat 10 de març, han creat empreses pantalla per contractar repartidors a qui aplica el conveni de missatgers, que és més barat. En un comunicat, el sindicat destaca que el conveni de missatgeria és "d'eficàcia limitada" i lamenta que suposa un "nou frau que afecta directament les persones repartidores i a les seves cotitzacions a la Seguretat Social". Segons sosté, se'ls hauria d'aplicar el conveni de transport de mercaderies per carretera, tal com ja va establir el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en un cas a Glovo. Per això, demana al govern espanyol l'entrada en vigor de la llei de "forma urgent".

En un comunicat, UGT explica que el conveni de missatgeria és d'"eficàcia limitada" perquè va ser signat per USO sense tenir la majoria en la part social i, per tant, només és aplicable als afiliats en aquest sindicat o a les persones que s'adhereixin a l'acord.

El sindicat liderat per Josep Maria Álvarez també subratlla que els repartidors d'aquestes plataformes segueixen utilitzant la mateixa aplicació que abans i que l'organització de treball segueix depenent de l'empresa principal convertint la subcontrata en una empresa pantalla que "li permet burlar la legislació laboral". Per exemple, en el cas d'Uber, explica, està utilitzant la mateixa companyia amb la qual contracta els conductors dels vehicles VTC. "Les mateixes que tenen les llicències VTC ara també es dediquen a contractar repartidors d'Uber Eats", constata UGT.

Pel sindicat, l'estratègia de les plataformes constitueix en "substituir un frau amb un altre frau". Per això, ha anunciat que portarà aquest procés davant la Direcció General de la Inspecció de Treball que va dur a terme el desembre del 2017.

"Aquest cop, l'objecte de la denúncia no és la regulació dels falsos autònoms sinó la subcontractació abusiva amb el conveni més barat perquè les plataformes segueixin tenint un marge empresarial que els permet la competència deslleial amb les empreses que compleixen els convenis col·lectius", adverteix en el comunicat.