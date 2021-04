La venda de cervesa cau gairebé un 10% a Europa durant el 2020

El 2020, la venda de cervesa a Europa va gairebé un 10% segons l'informe "Beer Covid Impact Report" publicat per The Brewers of Europe. L'informe mostra l'impacte que ha tingut la pandèmia a la indústria cervesera; la davallada en vendes que ha patit l'hostaleria en aquest sector, els ingressos fiscals que genera i l'impacte en els llocs de treball. En concret, s'estima que l'any anterior es van perdre aproximadament 860.000 llocs de treball generats a la cadena de valor de la cervesa europea. Una caiguda del 33% passant de 2,6 milions de persones en època pre-covid a 1,8 milions durant el 2020.

L'informe apunta que la causa de la davallada van ser les mesures restrictives adoptades pels governs per a prevenir la Covid-19, que van fer caure les vendes de cervesa al comerç al detall un 42% respecte al 2019, passant de 126 milions d'hectolitres a 73 milions d'hectolitres venuts. Tot i que el consum de cervesa fora de l'hostaleria ha registrat un augment del 8%, el que representa un guany de 20 milions d'hectolitres respecte el 2019, no ha estat suficient per compensar les pèrdues del sector del comerç al detall.

The Brewers of Europe afirma que una "recuperació completa" pot garantir el retorn de més de 800.000 llocs de treball en l'hostaleria cervesera. A més, l'informe subratlla que si l'hostaleria cervesera pot tornar als nivells d'activitat pre-pandèmics, els governs podrien rebre aproximadament 11.000 milions d'euros en ingressos fiscals extres. A més, indica que un retorn a nivells pre-covid en la cadena de valor de la cervesa també aportaria un valor afegit de 13.000 milions d'euros a l'economia europea. En aquesta línia, el secretari general de The Brewers of Europe, Pierre-Olivier Bergeron, va dir: "Amb un suport específic, l'hostaleria cervesera pot aixecar l'economia, obtenir ingressos governamentals molt necessaris i augmentar els llocs de treball".