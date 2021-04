CaixaBank recol·locarà 500 treballadors en filials per reduir l'ERO fins als 7.791 afectats

CaixaBank recol·locarà un total de 500 treballadors en les seves empreses filials –bona part a la filial tecnològica CaixaBank Tech- per reduir l'impacte de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) fins als 7.791 afectats. Alhora, l'entitat ha anunciat un pla de recol·locació per garantir "ocupació estable" a tots els empleats que deixin l'entitat i que vulguin seguir treballant, segons ha informat CaixaBank en un comunicat. Per la seva banda, els sindicats eviten posicionar-se sobre aquesta qüestió i demanen més informació. En aquest sentit, l'entitat assenyala que presentarà els detalls del pla en la pròxima reunió, prevista per al pròxim 5 de maig.

En el mateix escrit, CaixaBank defensa que l'expedient respon a motius productius i organitzatius i subratlla el gran nombre de "duplicitats i sinergies" que han sorgit després de la fusió amb Bankia. A més, remarca que el seu objectiu és que la voluntarietat sigui "el criteri preferent d'adscripció al procés".

Des dels sindicats critiquen la proposta de l'entitat i insisteixen que les condicions de sortida que ofereix l'empresa són poc atractives per impulsar les sortides voluntàries. "Reclamem a la direcció que minimitzi el nombre d'extincions de contracte i que s'incrementin les indemnitzacions per acollir-se voluntàriament a l'ERO", remarca la UGT.

Per altra banda, els sindicats creuen que l'informe presentat per CaixaBank no justifica la retallada de personal i asseguren que s'han manipulat dades per argumentar les mesures proposades. "La direcció no mira ni a mitjà ni a llarg termini, només a curt termini", asseguren des de CCOO.

Alhora, continuen defensant que és "un error" que almenys la meitat de les sortides s'hagin de concentrar en treballadors de menys de 50 anys. Finalment, lamenten que l'entitat no estigui disposada a prorrogar el procés de reestructuració –CaixaBank vol tenir-lo enllestit abans que acabi el segon trimestre- i que, de moment, no faci marxa enrere en les indemnitzacions proposades, així com la modificació de les condicions de treball de la plantilla que es quedi.