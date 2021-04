Carnero garanteix que Seat fabricarà vehicles elèctrics a Martorell el 2025

Seat centralitzarà la reconversió cap al vehicle elèctric a la península Ibèrica encara que no hi hagi la planta de bateries del grup Volkswagen a l'Estat, segons el president del comitè d'empresa de l'automobilística, Matías Carnero. «Hi hagi (planta de) bateries o no, Seat fabricarà cotxes elèctrics el 2025 amb tota seguretat», diu el recentment nomenat membre del Consell Supervisor de Volkswagen. Carnero argumenta que abans que la producció espanyola entrés a l'equació, la marca es plantejava importar aquest conjunt de ´piles' d'Alemanya o d'Europa de l'Est. Malgrat tot, Seat insisteix que la indústria «s'ha de transformar per ser sostenible» i reclama que se situï «almenys una planta de bateries» a l'Estat.

Abans del mes de novembre s'ha de decidir qui fabricarà el cotxe elèctric petit del grup i Carnero confia que Martorell serà la fàbrica escollida. En cas de quedar-se sense un model zero emissions per fabricar, el president del comitè d'empresa és clar: «Si Seat no fa el cotxe elèctric té els dies comptats perquè l'any 2050 els cotxes de combustió no existiran o estaran prohibits». Fa dos mesos, l'empresa anunciava que tenia la intenció de produir mig milió de vehicles elèctrics anuals a Martorell a partir del 2025, un objectiu que vinculaven a la implicació de la CE i del govern espanyol per electrificar el sector.