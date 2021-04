Gest! renova la junta per afrontar els reptes que comporta la pandèmia

Gest! Associació de professionals sèniors, que opera des del 2013 a Manresa, ha renovat la junta directiva per afrontar els reptes que comporten les conseqüències de la pandèmia de la covid.

La renovació, decidida en una assemblea general dels 23 membres de l'associació, també coincideix amb la recent renovació dels estatuts. Així, s'ha nomenat vicepresident, Josep Maria Sala Revira, secretari, Josep Cayuelas Fornell, i tresorer, Pere Font Bosch. La junta és presidida per Josep Sinca Cura, i com a vocals hi ha Miquel Blanch Ferrarons, Lluís Font Berenguer, Montserrat Morros Masachs, Lluís Vázquez Sainz i Manel Villaplana Rocasalbes.

Segons Gest!, que ha participat en diferents projectes, el seu objectiu és «enfortir l'economia i el teixit empresarial del territori». Així, ha ofert assessorament a empreses i joves emprenedors amb iniciatives de negoci. Segons reporta l'associació, entre els seus assoliments hi ha la presència de la Universitat Catalana d'Estiu, a Manresa, els estudis d'FP tèxtil dual, els Premis d'lniciatives de desenvolupament empresarial, que actualment es troben en la cinquena edició, un cicle de conferències amb el món universitari de Manresa, convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, CaixaBank, Consell Comarcal del Bages, FUB, Fundació Universitaria del Bages, Universitat Politècnica de Catalunya, entre d'altres.