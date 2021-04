ICL posa en marxa el transport de mineral a la rampa de Cabanasses

La cinta transportadora de la rampa de Cabanasses, l'obra que ha de consolidar l'increment de producció minera a Súria, ha començat a funcionar. De moment, ho fa de forma provisional. Divendres es va fer el pas «històric», com ho qualifica l'empresa, de començar les proves de trasllat de mineral de l'interior de Cabanasses a la planta de transformació a la superfície. La cinta va funcionar durant només una hora. Dissabte es van continuar les proves, que segueixen aquests dies, segons han explicat fonts de la companyia minera a aquest diari.

El desembre passat, i després de més de vuit anys de construcció, es va connectar la rampa amb la mina de Cabanasses. Quatre mesos després, la cinta que transporta el mineral ja està en condicions operatives, tot i que no estarà al cent per cent de rendiment fins d'aquí a uns dies, segons fonts de l'empresa.

La rampa té una longitud de cinc quilòmetres sota terra i cinc-cents metres més en superíficie. La profunditat a la qual arriba la rampa és de 900 metres. Es tracta d'una obra sense precedents a l'estat. La construcció de la rampa es va posar en marxa a mitjans del 2012, però successius entrebancs, tant legals com tècnics, han allargat la seva posada a punt, que inicialment es preveia que fos el 2014.

La rampa es va presentar la primavera del 2011 en el marc del multimilionari projecte Phoenix, del qual es preveia que en tres anys s'hagués enllestit la primera fase, que incloïa també la construcció de noves plantes de tractament de la potassa i de la sal. La nova rampa,segons el projecte Phoenix, ha de «permetre augmentar la capacitat i l'eficiència de la mina, a més d'eliminar els camions que transporten el mineral de la mina a la planta de tractament pel centre de Súria». També farà augmentar la ventilació. Tot plegat suposa, per a la companyia, «un gran pas cap a la mineria sostenible».

Les obres van arrancar el 2012, però la Generalitat va instar a aturar les obres per falta del permís definitiu per executar-les. La competència salinera europea de la companyia, que veia en la ICL del futur una potent rival al mercat, va engegar una campanya contra el projecte. El mateix 2013, l'alcalde, quatre regidors i dos tècnics de l'Ajuntament de Súria eren imputats per prevaricació en les obres del nou accés a la mina. El 2018 se'n celebrava el judici i un any després eren absolts. El 2016, la companyia justificava els retards en l'obra en la «gran complexitat tècnica» d'una obra que s'impulsava mentre s'obligava l'empresa a aturar els abocaments al Cogulló de Sallent.