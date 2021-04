Més de 4.000 empleats de El Corte Inglés se sumen a l'ERO de forma voluntària, un 20% més respecte a la xifra acordada

Més de 4.000 treballadors de El Corte Inglés s'han sumat al pla de sortida voluntària impulsat per l'empresa, un 20% més respecte a la xifra acordada amb els sindicats (3.292 empleats). Han quedat fora de l'ERO els majors de 50 anys, ja que són els que tenen més dificultats per reincorporar-se al mercat de treball, així com els treballadors que tenen un contracte eventual o de dies concrets, segons ha informat la companyia en un comunicat. Els empleats afectats per l'expedient rebran una indemnització de 33 dies per any treballat fins a un màxim de 24 mensualitats, a banda d'una prima en funció de l'antiguitat. A més, el grup ha contractat les empreses LHH i ManpowerGroup per ajudar als treballadors que marxin a trobar una nova feina.

A partir d'ara, l'empresa iniciarà un procés d'anàlisi de les sol·licituds i, posteriorment, tramitarà les baixes voluntàries i gestionarà l'ajustament de la plantilla.

En el comunicat, El Corte Inglés celebra que hagi arribat a un acord "complint els objectius de baixes voluntàries i en el marc de la pau social" i destaca que les negociacions s'han dut a terme en un clima de "consens". Alhora, subratlla la celeritat del procés, que s'ha tancat en poc menys de dos mesos des que es va comunicar als sindicats la retallada de plantilla.