Els sindicats de CaixaBank rebutgen de ple les condicions inicials de l'ERO

La direcció de CaixaBank i els sindicats tornaran a reunir-se de nou avui a Barcelona, una trobada en la qual està previst que els sindicats rebutgin de ple les condicions inicials de l'ERO exposades la setmana passada pel banc.

Els principals sindicats del banc van titllar ja la setmana passada de «salvatge» la proposta inicial de la direcció, que passa per dur a terme 8.291 acomiadaments, el 18,7% del total d'empleats a Espanya, i perquè els més grans de 50 anys no superin el 50% del total d'adherits a l'ERO.

Fonts sindicals asseguraven ahir que encara havien de mantenir algunes reunions per coordinar postures, però donaven per descomptat que hi haurà unitat sindical a rebutjar de ple la postura de l'empresa. Els sindicats estan indignats per les condicions de les indemnitzacions i pel topall imposat a les sortides dels més grans de 50 anys, i creuen que hi ha marge també de rebaixa en el nombre d'afectats per l'ERO. Una de les línies vermelles dels sindicats és que les sortides siguin voluntàries, apunten aquestes fonts, que recorden que amb les condicions posades sobre la taula per l'empresa es fa absolutament impossible cobrir amb voluntaris l'ERO.

La retallada, que afecta el banc, no les filials, suposa que l'entitat resultant de la integració amb Bankia passaria dels 44.400 treballadors actuals a 36.109, mentre que la xarxa comercial es reduiria de 5.639 a 4.105 oficines.