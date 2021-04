Tret de sortida a una nova 080 Barcelona Fashion 100% digital

La 080 Barcelona Fashion va arrencar ahir en una nova edició 100% digital i amb la Casa Milà-La Pedrera com a escenari. La 080 es trasllada a l'emblemàtic edifici de Gaudí després de celebrar-se al Recinte Modernista de Sant Pau en les dues anteriors edicions. El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a aquesta 27a edició del certamen, que va definir com «una plataforma que projecta la indústria del país i la ciutat de Barcelona com a pol de talent i creació». Les firmes Avellaneda, Menchén Tomàs, Eñaut, The Label Edition, Antonio Marcial i Álvaro Calafat van protagonitzar la primera jornada dels Fashion Show Films de la 080 Barcelona Fashion. Demà està prevista la participació de la firma anoinenca Escorpión. Ahir, Tremosa va insistir que la 080 Barcelona Fashion «és una plataforma de moda compromesa amb la innovació, la sostenibilitat i la creativitat».