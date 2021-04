El BBVA es compromet a recol·locar fora del grup els afectats pel seu expedient de regulació d'ocupació

El BBVA es va comprometre ahir amb els sindicats a recol·locar amb un contracte indefinit o mitjançant autoocupació al 100% dels afectats pel pla d'ajust amb el qual pretén reduir prop de 3.800 ocupacions a Espanya que vulguin continuar treballant, han informat a Efe fonts de la negociació.

L'entitat va anunciar ahir un acord amb Randstad, amb experiència en programes de recol·locacions, per oferir un nou lloc laboral als qui desitgin continuar treballant. El programa contractat pel banc tindrà una durada d'un any, ampliable a 30 mesos («superior, per tant, als 6 mesos establerts per llei», destaca l'entitat) amb la idea d'aconseguir la recol·locació de tots els empleats que ho sol·licitin i la consolidació en el nou lloc de treball, al qual hauran d'accedir amb un contracte indefinit, tret que es tracti d'autoocupació.

En la tercera reunió del procés de negociació, BBVA manté el seu pla d'acomiadar 3.800 empleats a Espanya, el 13% d'una plantilla de 29.330 empleats, encara que si s'exclouen els treballadors de diferents societats que no es veuran afectats, la xifra queda en uns 23.300 i les sortides serien el 16,3%. A més, segueix endavant amb la idea de tancar 530 oficines a Espanya, el 22,5% de la seva xarxa, en llaures també de guanyar rendibilitat i eficiència.

Segons el banc, el pla de recol·locacions compta amb diferents programes als que cada persona afectada per l'acomiadament col·lectiu podrà adherir-se lliurement «segons els seus interessos i preferències professionals: treball per compte d'altri, autoocupació o formació de llarga durada». Des de Randstad s'acompanyarà, formarà i assessorarà totes aquestes persones i es gestionaran les ofertes d'ocupació adaptades al perfil de cadascuna d'elles. Addicionalment, hi haurà mesures específiques per al col·lectiu de majors de 45 anys.

Les organitzacions sindicals han decidit convocar mobilitzacions a partir del 10 de maig en protesta per l'ERO. «És sorprenent i genera tot tipus de sospites que BBVA presenti a través de Ranstad un ´meravellós' pla de recol·locació, abans d'explicar tota la profunditat del seu pla», va defensar CCOO en un escrit després de la reunió. En l'opinió del sindicat, aquesta estratègia del banc suposa «posar la bena abans de la ferida» i «no augura res de bo».