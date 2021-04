El Govern català destina 20 milions a ajuts per pagar el lloguer aquest 2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, va obrir ahir la convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer aquest any 2021, una iniciativa a la qual es destinaran 20 milions d'euros. Segons va informar el Govern a través d'un comunicat, la línia d'ajuts està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s'hi poden veure abocades si no tenen una ajuda per a les despeses del lloguer. Les bases reguladores d'enguany modifiquen els topalls de les rendes i l'import de la subvenció, entre d'altres. Les famílies que se'n beneficiïn podran rebre una ajuda màxima de 200 euros mensuals. En concret, la subvenció adjudicada dependrà de l'esforç que suposi per a la unitat de convivència el pagament del lloguer.