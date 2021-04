Naturgy registra un benefici net de 383 milions fins al març, gairebé el doble respecte a l'any passat

Naturgy va registrar un benefici net de 383 milions d'euros durant entre gener i març, gairebé el doble respecte al mateix període de l'exercici anterior. Bona part del creixement respon a la resolució del conflicte d'Unión Fenosa Gas (UFG), on Naturgy, la italiana ENI i el govern d'Egipte van arribar a un acord el desembre passat. Segons el grup, l'operació va tenir un impacte positiu de 65 MEUR sobre el resultat. Sense tenir en compte aquest ingrés, l'empresa hauria obtingut uns guanys de 323 MEUR durant el primer trimestre, un 3,5% més en termes interanuals. Per altra banda, el benefici brut d'explotació del grup (ebitda) es va situar en 1.029 MEUR, un 2% menys respecte al primer trimestre de l'any anterior.

Durant el primer trimestre, Naturgy va seguir creixent en el negoci elèctric i del gas, així com en el camp de la generació elèctrica renovable. A la península Ibèrica, el grup presidit per Francisco Reynés es va adjudicar 235 MW de potència -38 MW en parcs eòlics i 197 MW en fotovoltaics- per seguir comercialitzant energia renovable a llarg termini, mentre que a les Illes Canàries es va adjudicar 45 MW de capacitat solar.

A l'estranger, destaca la compra el gener passat d'una cartera de projectes renovables en fase inicial de desenvolupament als Estats Units per un total de 8.000 MW d'energia solar i 4.000 MW d'emmagatzematge.

Per altra banda, l'empresa ha presentat vora un centenar de projectes tractors destinats a la transició energètica –vinculats als plans de recuperació econòmica impulsats per la UE i el govern espanyol- per valor de 14.000 MEUR.