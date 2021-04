El pla Moves, «un primer pas» però «no suficient» per no quedar enrere en l'electrificació

La indústria de l'automoció demana als governs que «es posin les piles» per no perdre el tren de l'electrificació. Patronals i organitzacions com Anfac, el Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya i de l'Energia Eficient recorden que Espanya encara va «un pas enrere» en comparació de països com França, Alemanya o el Regne Unit. Els representants sectorials valoren el pla d'incentius a la mobilitat sostenible Moves III, dotat amb 400 milions d'euros d'inici com «un primer pas» però no «suficient». Una de les peticions unànimes és desenvolupar més punts de recàrrega d'accés públic i reduir la burocràcia per instal·lar-los. En cas contrari, dubten que s'assoleixi l'objectiu de tenir 100.000 carregadors en funcionament el 2023.

El pla aprovat pel Consell de Ministres a mitjan abril inclou ajuts directes que poden ser de 7.000 euros per l'adquisició de cotxes elèctrics si se'n desballesta un de més de set anys d'antiguitat. Si no se'n desballesta cap, poden arribar als 4.500 euros. Quant als punts de recàrrega, les subvencions cobriran el 70% del cost de la instal·lació per als particulars i autònoms, i les empreses podran cobrir entre el 30 i el 55% del seu cost.

El programa es mantindrà fins al 2023 i el pressupost es podrà ampliar a 800 milions d'euros si hi ha demanda. Catalunya rebrà 65,6 milions d'euros del programa, que va entrar en vigor a principi d'abril i es dota amb fons Next Generation EU.

Seat, la companyia més important del sector, valora com una «excel·lent i esperada notícia» l'arribada de l'impuls a la demanda de vehicles elèctrics i del desplegament d'infraestructura de recàrrega, «elements essencials». Però l'automobilística reclama «assegurar el llarg termini» facilitant que les empreses col·laborin entre elles i exigeix compromís a les institucions «si volem que Espanya no perdi el tren de l'electrificació». La marca de Martorell vincula les inversions de 5.000 milions d'euros en la transformació cap al vehicle elèctric a més impuls de l'electrificació a l'Estat. El president del comitè de l'empresa i membre del Consell Supervisor de Volkswagen, Matías Carnero, reclama «una inversió important i ràpida» en els punts de recàrrega «almenys en una primera fase». Hi ha un ball de xifres en les dades del Govern espanyol i de diferents associacions, però es calcula que hi ha entre 4.000 i 10.000 punts d'accés públic, quantitat «considerablement baixa» que és un dels principals frens a la compra del vehicle elèctric, segons el gerent del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC), Josep Nadal, que defineix el programa com «una primera etapa necessària».