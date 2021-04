Els ajuts Leader impulsen la creació de 104 llocs de treball a la Catalunya Central

Les convocatòries dels ajuts Leader certificades des del 2016 han permès la creació de 104 llocs de treball a la Catalunya Central. Unes ocupacions que s'han creat amb la posada en marxa d'11 noves empreses així com l'ampliació de 41 ja existents. L'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (ADR Cat Central), a través dels ajuts del projecte europeu Leader, busca la realització d'inversions que generin activitat econòmica i fomentin la creació d'ocupació al món rural. La gerent seva gerent, Anna Garrós, ha destacat que tots aquests llocs de feina encara ara estan vigents, ja que un dels requisits per optar a aquests fonts europeus és que els llocs de feina que es generen tinguin una durada de, com a mínim, cinc anys.

Els ajuts Leader pretenen impulsar noves activitats que suposin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social del món rural, que promoguin accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals. També aquelles que estimulin la innovació i la transferència de coneixements en el sectors de transformació o comercialització de productes agroalimentaris com no agroalimentaris en el cas de les empreses privades.

Existeixen també tres línies d'ajuts per les entitats publiques, tot i que en el cas de l'ADR Cat Central encara no s'ha certificat cap projecte d'aquesta naturalesa. En les darreres setmanes s'han fet les propostes de les aprovacions dels expedients presentats en la convocatòria Leader 2020, pendents que rebin les resolucions des Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

DARP, perquè segueixin el seu recorregut abans de la certificació final i perquè els projectes seleccionats rebin l'ajuda econòmica.

El projecte Leader es desenvolupa el marc de l'Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, per al període 2014-2020, i està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el DARP.