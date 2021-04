Catalunya redueix en 38.200 persones els aturats el primer trimestre però encara en té un 21,4% més que fa un any

Catalunya ha tancat el primer trimestre del 2021 amb 499.700 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,9%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques aquest dijous. L'obertura posterior a la tercera onada i l'inici de la Setmana Santa ha deixat una caiguda de l'atur del 7,1% i 38.200 aturats menys respecte del quart trimestre del 2020, la segona baixada més alta de totes les comunitats autònomes, darrere de Madrid. Malgrat això, l'impacte de la pandèmia ha provocat un augment de 88.100 persones a les llistes de l'atur (+21,4%) i la destrucció 77.300 llocs de treball (-2,41%) en els últims dotze mesos.

A Espanya, l'impacte de la covid ha causat que hi hagi 474.500 llocs de feina menys que fa dotze mesos. La taxa d'atur estatal es manté en el 15,98%, lleugerament per sota del trimestre anterior. A diferència de la tendència que s'observa a Catalunya, l'ocupació entre gener i març ha caigut en 137.500 persones (-0,71%) respecte al trimestre anterior a l'Estat.

Les dades de persones sense feina que recull l'EPA, però, no inclouen les persones incloses en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que estadísticament es consideren ocupats seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat.

En aquest primer trimestre han pujat les absències a la feina però no per l'efecte dels ERTO sinó per una major incidència de les vacances, l'horari flexible, el mal temps i la malaltia, ha indicat l'INE. En total, el nombre d'hores treballades ha caigut un 1,56% en relació als últims tres mesos de 2020. La caiguda d'aquest indicador s'ha anat moderant després de la caiguda del 29,8% en el segon trimestre de 2020.

Després del descens històric d'ocupació pel confinament total, els índexs s'han anat recuperant i el 2021 ha començat amb 3.373.900 persones treballant a Catalunya, 33.300 més (+1%) que en els últims mesos del 2020. Tot i això, la dada està lluny dels indicadors d'abans de la pandèmia, quan el mercat laboral català comptava amb 3.478.100 ocupats.

Després de dos trimestres per sobre del mig milió d'aturats, aquesta xifra s'ha quedat just per sota amb 499.700 desocupats. Pel que fa a la taxa d'atur, és gairebé tres punts superior a la d'un any abans. Per sexes, la taxa d'atur entre els homes catalans entre gener i març va ser de l'11,55% (231.300), mentre que entre les dones va ser més elevada, del 14,35% (268.400).

La xifra, però, és molt més alta entre els joves: el 33,40% dels menors de 25 anys són aturats, una baixada de 5 punts percentuals en els últims tres mesos. En canvi, entre els 25 i 54 anys la taxa de desocupació és de l'11,68%, un punt menys que entre octubre i desembre i el dels majors de 55 anys se situa en el 9,09%, un augment de mig punt en tres mesos.

D'altra banda, els aturats de llarga durada han tornat a créixer i ja hi ha 207.200 persones que fa més d'un any que estan inscrites a les llistes dels serveis d'ocupació. En total, el 21,5% de les persones apuntades a les llistes de l'atur (99.700) fa més d'un any que busquen feina i 19,8% del total (99.400) fa més de 2 anys que no treballen.

Anualment, la destrucció de l'ocupació s'ha repartit entre tots els sectors menys la construcció, que té 13.200 ocupats més. En comparació amb el primer trimestre del 2020, que ja recull parcialment els efectes de la pandèmia, els serveis han perdut 56.900 treballadors i la indústria, 33.100.

En canvi, en els últims tres mesos la tendència ha sigut positiva. En comparació amb el quart trimestre de 2020, els serveis han notat un augment de 24.300 ocupats, la construcció, un increment de 14.400 i l'agricultura també ha vist un increment de 3.400 treballadors. El descens més pronunciat de persones ocupades en els últims tres mesos ha sigut a la indústria (-8.900).

Aquestes xifres s'han traslladat en un descens dels aturats de 27.700 persones en el sector serveis, deixant el total d'aturats per sota de les 200.000 persones. A la indústria els aturats han pujat en 4.600 persones, passant de 41.700 treballadors sense feina a 37.100 a finals de març. La construcció ha experimentat una baixada de 5.200 desocupats, mentre que a l'agricultura ha concentrat la davallada menor, amb 700 aturats menys que fa tres mesos.

En els primers tres mesos del 2021, hi havia 242.500 persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació que buscaven feina per primera vegada.

Per tipus de feina, entre gener i març els contractes temporals dels assalariats catalans han tornat a caure després de la tendència positiva de l'últim trimestre: han passat de 557.700 a 547.000, un descens de 10.700 firmes. Els indefinits en canvi, han repuntat i en el primer trimestre de l'any es van registrar 34.700 contractes indefinits més, i el total queda en 2.291.600.

D'acord amb els resultats de l'Enquesta de Població Activa, Catalunya és la segona comunitat autònoma on ha baixat més l'atur en l'últim trimestre, per darrere de Madrid (-50.300). Anualment, les dades catalanes d'augment de desocupats també són més altes per davant de Canàries (57.400).

En relació amb els territoris de l'Estat, Catalunya és la segona comunitat que ha creat més llocs de treball (33.300) per darrere de Madrid (40.400) en aquest primer trimestre. Tot i això, en la comparativa anual, el territori català és el tercer que més ocupació ha destruït (-77.300) per darrere de Canàries (-130.200) i el País Valencià (-80.500).

El teletreball ha repuntat amb relació al trimestre anterior i l'Estat ha iniciat el 2021 amb l'11,2% dels ocupats treballant des de casa més de la meitat dels dies, un augment respecte al 9,95% observat en el quart trimestre del 2020.

Durant el primer trimestre del 2021 s'ha tornat a detectar un augment de la inactivitat, que s'explica, en part, per les restriccions de mobilitat. Així doncs, a Catalunya hi ha 2.474.200 persones fora del mercat de treball, la tercera més alta dels registres de l'INE, per darrere de les del segon i tercer trimestre del 2020.