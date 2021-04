La superfície de producció ecològica va créixer el 12% a Catalunya el 2020

La superfície certificada de producció ecològica va créixer el 12% a Catalunya l'any 2020, i arriba així fins a més de 256.000 hectàrees, el doble del que hi havia fa 6 anys. Segons va explicar ahir la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, això suposa el 10% del total que hi ha a l'Estat i l'1% d'Europa. Aixó suposa, segons Jordà, un reflex de la «sensibilització social» i d'un canvi d'hàbits creixent de la ciutadania per consumir aquests productes. I es que el 60% de la població catalana consumeix productes ecològics i un 34% ho fa de forma setmanal.

El 2020 també ha augmentat el nombre d'operadors ecològics. N'hi ha prop de 4.500, un 8,4% més que l'any anterior. El conreu majoritari és la vinya: representa el 42% del total d'aquest cultiu a Catalunya. En ramaderia ecològica, s'han superat les 1.000 explotacions amb un increment d'un 23% dels caps de bestiar. També ha pujat el 39% el volum d'arnes d'apicultura de producció ecològica. Segons la consellera, la indústria alimentària ecològica registra més de 2.4000 empreses, un 6,49% més que l'any passat, en els sectors de l'elaboració, la importació i la producció. L'any 2019, la producció ecològica va facturar per valor de 808 MEUR, un 16% més que l'any anterior.

La consellera també va posar de manifest que la Unió Europea (UE) reclama un «pacte verd» entre institucions i ciutadania per fomentar el consum d'aquests productes. En aquest sentit, un element clau és el de treballar per un sistema alimentari «just» a través d'una estratègia orientada a la producció d'aliments sostenibles mitjançant la reducció de plaguicides, la millora del benestar i revertint la pèrdua de biodiversitat.

Per a Jordà, aquestes xifres i objectius d'àmbit europeu suposen una «oportunitat econòmica» per al sector. En aquest sentit, va recordar que el Departament ha executat plans d'acció des de fa anys i que enguany se n'impulsarà un de participació amb tots els agents per ampliar la producció ecològica del país.

La previsió és que aquest Pla d'acció de la producció ecològica a Catalunya estigui llest al gener de 2023, quan entri en funcionament la nova Política Agrària Comunitària (PAC). Haurà de comptar amb la implicació d'altres departaments i administracions per aconseguir més efectivitat i transversalitat de les actuacions. Entre els projectes del pla, la consellera va destacar la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica que el Departament organitza des de l'any 2013. Es tracta d'un esdeveniment que aplega activitats arreu del territori català per promoure i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques.