Uns 75.000 autònoms a Catalunya reben ajudes de l'Estat per la pandèmia

Uns 75.000 autònoms a Catalunya reben alguna prestació de l'Estat per la pandèmia, segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Inclusió. Al conjunt estatal, la xifra de beneficiaris dels ajuts és de 450.000 autònoms, dels quals els catalans representen un 16,46%. A partir d'avui, la Seguretat Social abonarà un total de 426,7 milions d'euros per pagar aquests ajuts. Des del març del 2020, s'han abonat en prestacions a autònoms ajuts per valor de 6.395 milions d'euros. La prestació per autònoms compatible amb l'activitat, que està destinada als que han vist com disminuïa de forma significativa la seva feina però continuen treball, la reben a tota Espanya 361.346 persones. Pels que no compleixen els requisits per optar-hi, hi ha una prestació més que reben 79.056 autònoms. Els que la cobren per suspensió temporal de l'activitat per resolució de les autoritats (per tancaments o restriccions) són uns 9.767.