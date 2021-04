Acció Sindical Bages ocupa les instal·lacions de Szendex a Manresa

Una cinquantena de persones han ocupat les instal·lacions que l'empresa de transports Szendex té al polígon de Bufalvent a Manresa per demanar la readmissió d'un treballador acomiadat el gener passat. La protesta l'ha convocat Acció Sindical Bages, que afirma que l'home "va ser acomiadat en negar-se a retolar la seva pròpia furgoneta i assumir els costos d'aquesta retolació, com li exigia l'empresa".

El sindicat també denuncia a través d'un comunicat "irregularitats en la contractació dels treballadors" ja que afirmen que tan "el repartidor acomiadat com d'altres haurien estat treballant amb contractes temporals destinats a cobrir els serveis que Szendex realitza per l'Institut Català de la Salut quan a la pràctica estaven assumint altres tasques pròpies de l'activitat regular de l'empresa". Consideren que "aquests contractes temporals es troben en frau de llei i haurien de ser contractes fixes". Aquestes irregularitats, asseguren, "també inclourien la presència de falsos autònoms treballant a l'empresa".

Per altra banda, Acció Sindical Bages també denuncia que Szendex "no està oferint al seus treballadors mesures de protecció contra la covid-19 com guants o gel hidroalcohòlic" i els entrega "tan sols una sola mascareta quirúrgica al mes".

Els sindicalistes s'han plantat a les instal·lacions de l'empresa de transports i asseguren que no en marxaran "fins que l'empresa s'avingui a negociar les condicions de la readmissió del nostre company i a resoldre les irregularitats de contractació laboral i en matèria de seguretat que hem denunciat". Asseguren que han intentat dialogar amb l'empresa obtenint una resposta negativa per part d'aquesta i afirmen, per tant, que "des del sindicat no ens queda altra que mobilitzar-nos perquè es respectin els drets laborals".

Acció Sindical Bages detalla que la mobilització s'ha planificat tenint en compte les circumstàncies sanitàries del moment limitant, per exemple, el nombre de persones que es quedaran a fer nit per garantir, inclús, una major distància de seguretat a la recomanada per les autoritats.