Ampans va aconseguir 70 noves insercions laborals de persones amb discapacitat el 2020

AMPANS ha fet balanç dels resultats en inserció laboral durant l'any passat, l'any en què tot es va aturar per la covid. Aquest servei va atendre més de 844 persones en edat activa amb discapacitat, malaltia mental i en situació de risc, oferint-los acompanyament, orientació laboral i formació, mitjançant diversos programes i serveis.

Però l'any passat no va ser un any normal. La Covid va provocar el tancament temporal d'empreses i una allau d'ERTO de les empreses de la comarca, a la que tampoc va poder escapar la mateixa entitat. La pandèmia va obligar els serveis d'Inserció d'AMPANS a reinventar-se i buscar alternatives, ja que les pràctiques laborals, les visites a les empreses i les oportunitats de contractació laborals van quedar frenades.

Es va haver de canviar la metodologia de comunicació i relació amb els participants per tal de poder seguir amb les accions d'orientació, formació i acompanyament a la inserció de forma telemàtica. Un obstacle important a superar en el col·lectiu de persones ateses va ser la bretxa digital, ja que la majoria de participants no disposaven dels dispositius tecnològics necessaris. Alhora, la manca de domini en habilitats tecnològiques també va suposar un gran repte. Els professionals del servei van acompanyar i construir progressivament una nova manera de guiar en l'aprenentatge dels participants, seleccionant les plataformes més senzilles i intuïtives i donant pautes per al seu ús.

Totes les accions presencials amb les persones participants van continuar a través de mitjans telemàtics i Espais Virtuals d'Aprenentatge (EVA) tals com telèfon, mail i aplicacions com whatsapp o Zoom, facilitant l'elecció del mitjà telemàtic en funció de les seves necessitats i possibilitats. També es van oferir espais on poder expressar i transmetre com se sentien emocionalment, i enfortir l'escolta activa, l'empatia i l'acceptació i superació de la situació sanitària i de confinament viscudes.

Es van assolir 70 insercions laborals de les quals un 62 % van ser persones amb discapacitat. Un 75% dels contractes van ser a l'empresa ordinària davant del 25% en un entorn protegit com el Centre Especial de Treball o l'Empresa d'Inserció. Malgrat la dificultat que travessen les empreses es van poder realitzar 43 contractes de pràctiques. En aquest sentit, l'entitat ha posat en relleu l'agraïment a la confiança i al compromís de les 50 empreses i entitats que han donat oportunitat a les persones més vulnerables, ja que menys els sectors essencials que han estat generadors de llocs de treball, la gran majoria han hagut de reduir plantilles sigui amb acomiadaments o ERTO.

A través de la metodologia de Treball amb Suport, TAS s'ha fet seguiment i acompanyament a 34 persones amb discapacitat que treballen a l'empresa ordinària.

En l'àmbit de la formació, 207 persones van realitzar formació professionalitzadora i ocupacional per a la inserció laboral. Pràcticament tota la formació es va realitzar on-line i mitjançant espais virtuals d'aprenentatge. 109 persones van cursar un Certificat de Professionalitat. 51 persones van participar dels cursos del Punt Formatiu d'Incorpora, 33 persones van realitzar formació a mida i 14 persones amb discapacitat, Formació Dual a través de contractes de formació i aprenentatge.

Mitjançant el Programa Incorpora de la Caixa, al llarg del 2020 es va atendre a 160 persones, de les quals 74 persones amb discapacitat. Es van realitzar 47 insercions i es van gestionar 51 ofertes. Destacar que amb relació a les ofertes gestionades es va assolir una ràtio d'inserció del 92%, la qual cosa posa de manifest l'èxit en el procés d'intermediació.

L'entitat fa front a aquest any amb el repte d'acompanyar a les persones en situació de desocupació juntament amb la necessitat de formació i requalificació de les persones treballadores en situació d'ERTO.

El sector alerta de la situació de les persones treballadores amb discapacitat intel·lectual. Segons dades de l'INE, l'any 2019, la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat intel·lectual se situava en el 30 per cent, disminuint fins a un 12 per cent en persones amb un grau reconegut superior al 75 per cent, mentre que la de les persones sense discapacitat era del 77 per cent. Pel que fa a la taxa d'ocupació, la de les persones amb discapacitat intel·lectual només arribava al 20 per cent, mentre que la de les persones sense cap discapacitat se situava en un 67 per cent. Això representa que tan sols una de cada cinc persones en actiu amb discapacitat intel·lectual està treballant.