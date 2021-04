Catalunya escurça la llista d'aturats en 38.200 persones el primer trimestre del 2021

Catalunya ha tancat el primer trimestre del 2021 amb 499.700 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,9%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar ahir. L'obertura després de la tercera onada i l'inici de la Setmana Santa han deixat una caiguda de l'atur del 7,1% i 38.200 aturats menys respecte del quart trimestre del 2020, la segona baixada més alta de totes les comunitats autònomes, darrere de Madrid. Amb tot, l'impacte de la covid ha fet augmentar 88.100 persones a les llistes de l'atur (+21,4%) i ha destruït 77.300 llocs de treball (-2,41%) els últims dotze mesos.

A Espanya, l'impacte de la covid ha destruït 474.500 llocs de feina respecte de fa un any. La taxa d'atur estatal es manté en el 15,98%, una mica per sota que el trimestre anterior. A diferència de la tendència que s'observa a Catalunya, l'ocupació entre gener i març ha caigut en 137.500 persones (-0,71%) respecte al trimestre anterior a l'Estat. Les dades de persones sense feina de l'EPA, però, no inclouen les dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que estadísticament es consideren ocupades per les recomanacions de l'OIT i Eurostat. Aquest primer trimestre han pujat les absències a la feina però no pels ERTO sinó per més incidència de les vacances, l'horari flexible, el mal temps i la malaltia, segons l'INE. En total, el nombre d'hores treballades ha caigut l'1,56% en relació amb els últims tres mesos del 2020. La caiguda de l'indicador s'ha anat moderant després de la baixada del 29,8% el segon trimestre del 2020.

Després del descens històric d'ocupació pel confinament total, els índexs s'han anat recuperant i el 2021 ha començat amb 3.373.900 persones treballant a Catalunya, 33.300 més (+1%) que els últims mesos del 2020. Tot i això, la dada és lluny dels indicadors d'abans de la covid, quan el mercat laboral català tenia 3.478.100 ocupats. Després de dos trimestres per sobre del mig milió d'aturats, la xifra ha quedat just per sota amb 499.700. Quant a la taxa d'atur, és gairebé tres punts superior a la d'un any abans. Per sexes, la taxa entre els homes catalans de gener a març va ser de l'11,55% (231.300) i entre les dones, més elevada, del 14,35% (268.400). La xifra, però, és molt més alta entre els joves: el 33,40% dels menors de 25 anys són aturats, una baixada de 5 punts percentuals els últims tres mesos. En canvi, entre els 25 i 54 anys la taxa de desocupació és de l'11,68%, un punt menys que entre octubre i desembre i el dels majors de 55 anys se situa en el 9,09%, un augment de mig punt en tres mesos.