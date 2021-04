Seat cancel·larà a finals de maig l'ERTO per augmentar el ritme de producció

Seat va comunicar ahir als sindicats que el proper 30 de maig, és a dir, un mes abans del previst, cancel·larà l'ERTO que va posar en marxa a mitjan gener, una decisió que ha pres per augmentar el ritme de producció de vehicles.

Fonts de Seat van explicr que aquesta decisió, celebrada pels principals sindicats de la planta, permetrà afegir un torn de producció en la línia 2, la que produeix el Cupra Formentor i el Seat León, i treballar també a l'agost en aquesta línia per maximitzar la capacitat de producció de la planta de Martorell.

Aquest ERTO, que s'aixecarà abans del previst a la fàbrica martorellenca i a les instal·lacions de la Zona Franca, si bé es mantindrà a Seat Components, es va començar a aplicar a mitjan gener per fer front a la restricció a tot el món del subministrament de semiconductors, un component clau dels xips integrats en els circuits electrònics de determinats vehicles.

Seat ja va dir en anunciar aquest ERTO que preveia recuperar al llarg de l'any el volum de producció de vehicles perdut per la falta de semiconductors i, encara que la crisi d'aquests components no està ni molt menys resolta, ha optat per augmentar el ritme de fabricació de vehicles.

Segons fonts sindicals, es passarà dels 2.095 vehicles al dia produïts ara a un total de 2.260 una vegada es cancel·li l'ERTO, gràcies bàsicament a l'augment d'un torn -de dos a tres- en la línia de León i del Cupra Formentor.

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), va explicar que l'ERTO afecta unes 90 persones a la planta de Martorell i a unes 50 a Zona Franca, mentre que a Seat Components ha comportat dies de tancament. No obstant això, la crisi de semiconductors no ha obligat a paralitzar cap dia la planta de Martorell, si bé Carnero va assegurar que el risc d'haver de fer aturades per aquest problema de subministrament encara existeix, i estima que s'han deixat de fabricar uns 24.000 vehicles durant aquest ERTO. Carnero celebra «l'aposta forta i arriscada» de l'empresa per intentar recuperar part de la producció perduda, especialment la del Seat León, i va dir que per això s'intentarà treballar tots els caps de setmana de juny -hi ha set torns addicionals de producció prevists en la línia 1, la que produeix l'Ibiza i l'Arona, i sis en la 2, la del León-.

A mitjan gener, ambdues parts van acordar que, del total d'una plantilla de 15.000 treballadors, l'ERTO deixaria a casa entre el 18 de gener i el 30 de juny un màxim de 550 empleats, uns 400 a Martorell i 150 a Barcelona, i finalment l'ERTO es resoldrà abans.