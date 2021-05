Des que va esclatar la pandèmia de la covid-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) ha destinat més de 906 milions d'euros a més d'una vintena d'ajuts i subvencions per pal·liar els efectes socials, econòmics i laborals derivats de la crisi sanitària. Els ajuts han beneficiat de forma directa a més de 310.000 llars, més de 343.000 treballadors autònoms i microempreses i més de 1.500 projectes d'entitats, empreses i ens locals. I han millorat la vida d'altres milers de famílies de forma indirecta.

L'abril del 2020, tot just unes setmanes després de l'inici de l'estat d'alarma, ja es van impulsar les primeres convocatòries: un ajut de 200 euros per fer front als subministraments bàsics destinat a treballadors en ERTO que no havien rebut encara la prestació per desocupació del SEPE, que va beneficiar 100.000 llars; i una primera convocatòria d'ajuts per a persones treballadores autònomes que van veure afectada la seva activitat econòmica.

Més de 866 milions d'euros en l'àmbit laboral

L'àmbit del treball és el que ha reunit més recursos, a causa de l'afectació negativa que ha provocat el coronavirus en l'activitat de les empreses i a la importància cabdal que té per al sosteniment de les famílies. En total, els ajuts relacionats amb l'àmbit laboral han superat els 866 M€, arribant a més de mig milió de treballadors, autònoms i microempreses i 773 entitats i projectes de diferents organitzacions.

D'aquesta dotació, més de 673 M€ s'han destinat a les persones treballadores autònomes i les microempreses, entre ajuts per pal·liar l'afectació socioeconòmica de la covid-19 i per al manteniment de la seva activitat, per a la transformació digital i del model de negoci i per al manteniment de la plantilla. En total, els ajuts han superat els 343.000 beneficiaris individuals i 44 projectes.

Dins els 866 milions de l'àmbit laboral, s'han destinat 130 M€ a treballadors i treballadores afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o amb contracte fix discontinu, entre la convocatòria de subvencions a la formació per millorar el seu perfil professional i l'ajut extraordinari del primer trimestre de 2021. En total, han beneficiat prop de 155.000 treballadors i treballadores.

D'altra banda, més de 6,5 milions s'han destinat als 65 Plans de reactivació socioeconòmica per ajudar als ens locals a contractar personal tècnic per impulsar aquests projectes.

Seguint en els ajuts per treball, les professionals de les residències van veure reconeguda la seva implicació i compromís amb una paga extraordinària dotada amb 21,3 M€. A més, s'han destinat ajuts a la promoció de l'economia social i solidària amb els Projectes Singulars, a entitats del tercer sector i a col·lectius especials com les persones joves autònomes i les treballadores de la llar, superant, amb tot, les 700 entitats destinatàries.

Ajuts a col·lectius vulnerables

L'emergència social causada per la covid-19 ha obligat a destinar-hi esforços significatius. S'han destinat 24 M€ a ajuts directes per fer front a la crisi social. En concret, 20 milions es van activar tot just començar la pandèmia per oferir ajuts a 100.000 famílies per a subministraments bàsics i 4 milions van servir per promoure iniciatives d'entitats socials destinades a evitar el risc d'exclusió dins la nova realitat social.

Els infants i joves han patit especialment les conseqüències de la pandèmia en el seu dia a dia, i per tal de mantenir l'efecte protector a nivell emocional i contra l'exclusió social que té el lleure educatiu, s'han destinat més de 8,1 M€ en ajuts per a les famílies (durant la campanya d'estiu 2020), les entitats, empreses i persones treballadores, i per a les instal·lacions.

En l'àmbit dels infants, per ajudar a les famílies acollidores de menors, també s'han destinat 367.000 euros a un complement per acolliments realitzats entre 13 de març i el 31 de desembre de 2020. S'han beneficiat 2.626 llars que fan acollida en família extensa i 796 llars en família aliena.

Treballadors de la cultura i territoris amb especial afectació

Un altre col·lectiu especialment perjudicat en el context de coronavirus són els treballadors i les treballadores de la cultura. Per això, des del Departament s'han destinat 8,9 M€ en tres convocatòries d'ajudes per a persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals, la música i l'audiovisual que van veure interrompuda la seva activitat per la pandèmia. Es tracta d'ajuts creats en col·laboració amb el Departament de Cultura, que han arribat a 11.800 llars.

Finalment, altres ajuts han destinat 2,8 M€ específicament a territoris afectats per tancaments perimetrals: la Conca d'Òdena, el Segrià, la Cerdanya i el Ripollès.