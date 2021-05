Ampans redueix de 110 fins a 70 les insercions laborals el 2020 per la covid

La covid ha obstaculitzat també la tasca d'Ampans en les insercions laborals de persone amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat. Així, la fundació va tancar l'any passat amb 70 persones inserides, lluny de les 180 que va aconseguir integrar al mercat laboral el 2019. Amb tot, la millora global també està arribant a Ampans, que assegura que des de l'inici d'aquest 2021 ja ha aconseguit fer 40 insercions, més de la meitat de les assolides durant tot l'exercici passat.

El servei va atendre el 2020 més de 844 persones en edat activa amb discapacitat, malaltia mental i en situació de risc, oferint-los acompanyament, orientació laboral i formació, mitjançant diversos programes i serveis. Amb tot, la covid va provocar un allau de tancaments d'empreses i d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que també van afectar l'entitat. La fundació va haver de fer les accions d'orientació, formació i acompanyament de manera telemàtica, fet que va dificultar la tasca atesa la bretxa digital, ja que, apunta Ampans, «la majoria de participants no disposaven dels dispositius tecnològics necessaris. Alhora, la manca de domini en habilitats tecnològiques també va suposar un gran repte».

De les 844 persones ateses pel Servei d'Inserció i Formació, 377 eren amb discapacitat i 467 en situació de risc social. L'atenció es va fer mitjançant programes d'orientació, formació i acompanyament a la inserció finançats pel SOC, el Departament de Treball Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, i per entitats privades com la Fundació Bancària la Caixa o la Fundació ONCE.

Així, es van assolir 70 insercions laborals de les qual un 62 % van ser persones amb discapacitat. Un 75% dels contractes van ser a l'empresa ordinària en front del 25% en un entorn protegit, com el Centre Especial de Treball o l'Empresa d'Inserció de la mateixa Fundació. Ampans apunta que també es van poder realitzar 43 contractes de pràctiques. En total, la fundació ha comptat amb la col·laboració de 50 empreses i entitats. En l'àmbit de la formació, 207 persones van realitzar formació professionalitzadora i ocupacional per a la inserció laboral, 109 persones van cursar un Certificat de Professionalitat, 51 persones van participar dels cursos del Punt Formatiu d'Incorpora, 33 persones van realitzar formació a mida i 14 persones amb discapacitat, Formació Dual a través de contractes de formació i aprenentatge. Mitjançant el Programa Incorpora de la Caixa, Ampans va atendre 160 persones.

Ampans se suma a l'alerta del sector sobre la situació de les persones treballadores amb discapacitat intel·lectual i recorda que tan sols una de cada cinc persones en actiu amb discapacitat intel·lectual està treballant.