Brussel·les acusa Apple «d'abús de posició dominant» en serveis de música en línia

La Comissió Europea (CE) acusa Apple de distorsionar la competència amb «abús de posició dominant» en serveis de música en línia. Després d'una investigació iniciada per una queixa de Spotify que deia que la companyia estatunidenca usa la seva botiga en línia App Store per promoure el seu servei Apple Music, l'executiu europeu va presentar ahir una notificació preliminar perquè considera que Apple està «privant els usuaris de l'opció d'utilitzar serveis més barats». Ara s'inicia un procés que podria acabar amb una multa de fins al 10% dels ingressos globals d'Apple per privilegiar els seus serveis de música en línia La CE critica que Apple privilegia els seus serveis i imposa als seus competidors «tarifes elevades per cada transacció» i els prohibeix «informar els usuaris sobre subscripcions alternatives».