CCOO i UGT alerten que perilla la planta de bateries per inacció del Govern

Els líders a Catalunya de CCOO, Javier Pacheco, i UGT, Camil Ros, van advertir ahir que la inacció del Govern fa perillar la instal·lació a Catalunya de la planta de bateries elèctriques i van demanar la constitució d'un nou executiu per rellançar la política industrial. En una entrevista a TV3, els dirigents sindicals van assegurar que la falta d'implicació que perceben al Govern quant al repte de l'electrificació pot contribuir a allunyar la fàbrica de Catalunya i facilitar, per tant, que se situï en una altra comunitat. «Soc pessimista respecte que hi hagi la capacitat política per portar la fàbrica aquí», va assegurar Pacheco, i va recordar que «ningú ha garantit encara» que s'instal·li a Catalunya, tot i que el Govern va avançar que estaria «a prop de Martorell», on Seat té la fàbrica de cotxes. Tant Pacheco com Ros van insistir que no tenen cap informació que l'Executiu català parli amb l'espanyol sobre la instal·lació de la fàbrica a Catalunya.