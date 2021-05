Ser o no ser

Quants dies fa de les eleccions a la Generalitat? Exactament 69 dies i encara no tenim govern. Vergonyós, no ho creieu? I és que al final ens hem acostumat a tenir un govern en funcions que pren decisions del dia a dia, però que no té cap poder per prendre decisions a llarg termini. Mentre hi hagi diners a la caixa per anar pagant les obligacions corrents, no hi ha pressa. Això en qualsevol empresa seria inadmissible. Com diu el vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Terrassa, Santiago Sabatés, en el seu article d'opinió: «Deu ser que no fa falta (tenir govern) i que la urgència d'una visió a llarg termini per encarrilar millores als greus problemes econòmics, i socials, és fruit de la malaltissa imaginació dels ciutadans i dels agents socials i econòmics».

I, mentrestant, la pobresa augmenta en tots els sentits. Cal recordar les darreres taxes d'atur a Catalunya, en què la creació d'ocupació no va al ritme esperat i la incidència d'aquesta en la gent jove i les dones fan preveure un increment de la cobertura per necessitats bàsiques. No tenim ningú que planifiqui polítiques de dinamització i tiri endavant els plans estratègics en tots els sectors, aprovats durant les darreres legislatures i que quan es treguin dels calaixos faran olor de naftalina. Els i les que estan negociant aquest govern han de ser conscients que hauran de gestionar la desil·lusió, la desesperació, la incredulitat..., i el temps els està anant en contra. No ajudarà, en el món de l'empresa, que els Fons Next Generation que arribin vagin destinats a grans projectes d'aquelles empreses que sempre estan al costat dels governs, siguin del color que siguin, perquè aleshores serà quan s'haurà de gestionar la frustració dels milers de pimes que veuran com els seus projectes no són mereixedors d'ajuts europeus perquè així ho han decidit els que «manen». Potser soc pessimista sobre aquest tema, però temo que no m'equivocaré gaire.

I encara més, dimarts, dia 4 de maig, hi ha eleccions a la Comunitat de Madrid, que ara com ara sembla que s'està emportant tots els trumfos en la gestió de la pandèmia, i que m'hi jugo un pèsol que en 15 dies ja tindrà format el govern.

Necessitem lideratges clars, que tinguin una visió a llarg termini i no pensin només en com governar durant 4 anys, i que nomenin en els llocs clau de la gestió persones que els acompanyin en aquest camí, sense paternalismes de partit i amb acreditada solvència en gestió.

Aquests lideratges clars hauran d'estar a l'alçada per acompanyar l'inici de la recuperació econòmica del país, que, segons el gabinet d'estudis de la Cambra de Barcelona, s'albira a partir del tercer trimestre d'enguany i durant l'any 2022, i que hauria d'anar acompanyada per una campanya de vacunació massiva.

Sortosament, divendres, la consellera de Salut va anunciar una obertura raonada de les activitats de restauració i un allargament del toc de queda. Ara haurem de veure si el sector es recuperarà, tot i que el Gremi d'Hotelers de Barcelona no preveu un estiu gaire galdós i estima que la meitat dels hotels de Barcelona no obriran aquest estiu. Encara, però, hi ha sectors afectats sense cap notícia sobre la seva «normalització», com és l'oci nocturn o les competicions esportives amb públic, o altres activitats de turisme i lleure. La iniciativa «Obrim Girona», basat en la tecnologia blockchain i liderat per les Cambres de Girona i Barcelona, d'aquest darrer cap de setmana dona un bri d'esperança per recuperar, amb seguretat, algunes d'aquestes activitats.

Per tant, tenim molt a guanyar amb un govern estable i molt a perdre si no ho fem bé. La gent d'aquest país es mereix que els tractem seriosament i no és acceptable que tardem gairebé 3 mesos a arribar a un acord. En qualsevol cas, quan s'hi arribi, espero que a ningú se li acudeixi demanar els 100 dies de gràcia.