Brussel·les busca reactivar el turisme i que els viatgers vacunats puguin entrar a la UE

Brussel·les demana la reobertura de les fronteres externes de la Unió Europea per als països amb «bona situació epidemiològica» i per als viatgers vacunats. «És el moment de revitalitzar el turisme», va defensar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. L'executiu europeu proposa aixecar la prohibició d'entrada als viatgers «no essencials» tenint en compte l'avanç de la vacunació al món. D'una banda, planteja que els inoculats amb vacunes aprovades per l'Agència Europea de Medicaments i l'Organització Mundial de la Salut puguin viatjar al bloc europeu. Per l'altra, reclama reobrir fronteres amb un nombre més gran de països tercers augmentant el llindar de contagis de referència que permet fer-ho.

Actualment, només hi ha set països al món que tenen les portes obertes de la UE perquè la seva incidència del virus és inferior als 25 casos per cada 100.000 habitants: Austràlia, Nova Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sud, Tailàndia i la Xina. Els estrangers de la resta de països no poden entrar al bloc europeu si no són considerats «essencials», com els sanitaris, els estudiants o els treballadors del mar.

Per reactivar el turisme aquest estiu, Brussel·les pretén reobrir fronteres a un major nombre d'estrangers, ja sigui perquè estan vacunats com perquè als seus països hi ha un nivell relativament baix de contagis.

Els estrangers que puguin aportar un certificat de vacunació amb Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Janssen podran accedir a territori europeu, segons la proposta de la Comissió Europea. En canvi, els inoculats amb l'Sputnik o Sinopharm no seran elegibles com a vacunats per entrar a la UE, fins que aquests antídots tinguin l'aval de l'EMA o l'OMS, avisa la CE. Tanmateix, si provenen de països amb una bona situació epidemiològica, podran viatjar igualment al bloc europeu.

Brussel·les vol que es reobrin fronteres amb més països i, per fer-ho, proposa augmentar el llindar de contagis als 100 casos per cada 100.000 habitants els darrers 14 dies. És una incidència inferior a la mitjana europea, de fet. Fonts comunitàries asseguren que això permetrà ampliar «significativament» la llista de països tercers des d'on es pot viatjar a la UE. Israel, el Regne Unit i els Estats Units són candidats a entrar-hi.