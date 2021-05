Catalunya capta més de 1.500 milions entre 2014 i 2020 de fons europeus en recerca i innovació

Catalunya va captar 1.583 milions d'euros entre els anys 2014 i 2020 de fons competitius europeus en recerca i innovació. Segons dades publicades ahir pel Departament d'Empresa i Coneixement, aquesta quantitat representa el 2,5% del finançament disponible dins el programa europeu Horizon 2020, un percentatge superior al pes que té Catalunya sobre el PIB europeu (1,5%). Alhora, el 17% dels projectes presentats va aconseguir capital, tres punts per sobre la mitjana europea i molt a prop de països de dimensió similar com Àustria o Dinamarca. El Govern creu que les dades permeten ser «optimistes» per incrementar la captació de fons dins el nou programa Horizon Europe, dotat amb 95.500 MEUR fins al 2027.

Els àmbits de recerca més destacats van ser de la nanotecnologia, els materials avançats i la biotecnologia (van agrupar el 4,4% dels fons), la innovació a les petites i mitjanes empreses (4,1%) i la ciència amb i per a la societat (4%). A continuació apareixen els ajuts de mobilitat i a la formació d'investigadors (3,6%), a les tecnologies futures i emergents (3,5%) i l'acció pel clima, el medi ambient i l'eficiència dels recursos i les matèries primeres (3,4%).

Pel que fa als països que més acords de col·laboració han signat amb Catalunya, destaquen Alemanya (1.477 projectes), el Regne Unit (1.270), Itàlia (1.259), França (1.222), Bèlgica (949) i els Països Baixos (942). Per altra banda, els centres de recerca catalans lideren la captació de fons, amb una quota del 47%, seguits per les universitats (24%) i les empreses (23%).

Per al conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, l'atracció de fons competitius és «una evidència clara de l'excel·lència del sistema de coneixement del país». En aquest sentit, destaca que «el repte d'ara és mantenir i fer progressar la qualitat de la recerca i la innovació catalanes i garantir la transferència de coneixement a les empreses per contribuït a la prosperitat del conjunt del país».