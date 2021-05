Mor als 90 anys Ferran Bonvehí, fundador d'Ofimat de Manresa

L'empresari Ferran Bonvehí Fàbrega va morir divendres passat, 30 d'abril, a l'edat de 90 anys. Nascut el 1931 a Camps, l'any 1953, arran d'un accident laboral en què va perdre un peu, cosa que no li permetia treballar al camp, es va traslladar a Manresa, on va fer diferents feines i va acabar dedicant-se a partir de la dècada dels seixanta a la venda i reparació de màquines d'escriure i fotocopiadores en un incipient món de les màquines per a oficina. Va treballar a cal Terra i força anys a Calculadores Pons. L'any 1983 va fundar Ofimat, dedicada a la venda de papereria per a l'oficina, a solucions informàtiques i fotocopiadores, i mobiliari de despatx. Al llarg de la seva trajectòria va seguir l'avenç de la tecnologia en el seu àmbit, en què havia començat com a especialista en ciclostil i màquines d'escriure, i també va ser pioner en fotocopiadores.

La seva passió va ser la música i el cant. Va formar part de l'Orfeó Manresà i la coral Font del Fil, en què va seguir tots els assajos fins al confinament per la pandèmia del març de l'any passat.

La cerimònia de comiat va tenir lloc ahir a la parròquia de la Sagrada Família.