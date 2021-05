Norwegian anuncia l'acomiadament de 1.191 treballadors a les bases d'Espanya

Norwegian Air Shuttle va comunicar ahir que vol iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu per a 1.191 treballadors de les bases d'Espanya els pròxixims dies, que afectarà el 85% dels tripulants. Així, la companyia deixarà d'operar a llarg radi des de Barcelona, a més de la «brutal retallada» de les operacions a curt radi, segons el sindicat USO. Quant a l'última operació, Norwegian va anunciar que vol deixar inoperatives i sense tripulació tres de les cinc bases de curt radi que queden a Espanya, Barcelona, Gran Canària i Tenerife Sud. La companyia mantindrà les bases de Màlaga i Alacant, però amb un sol avió aquest any. Norwegian continua creixent a Dinamarca i Finlàndia, on ha començat processos de contractació de pilots i amb els quals pretén fer vols. USO i el sindicat de pilots Sepla van dir que «afrontaran units» les negociacions per mantenir el màxim nombre de llocs de treball i els drets laborals.