El cuc de la farina, primer insecte comestible aprovat per la Unió Europea

La Unió Europea (UE) ha autoritzat el cuc de la farina (Tenebrio molitor) per al consum humà amb el vistiplau de l'Agència Europea per a la Seguretat Alimentària. Es converteix, per tant, en el primer insecte comestible que és aprovat al bloc europeu. Brussel·les va assegurar ahir en un comunicat que és «una font de proteïna alternativa» que pot contribuir a crear un sistema alimentari «més sostenible». El cuc de la farina es consumeix en sec i es pot comprar sencer o bé en pols.