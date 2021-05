L'ExpoBages s'ajorna fins al 2022

L'organizació de l'ExpoBages, Cambra de Manresa i Ajuntament, han decidit avui l'ajornament fins l'any que ve de l'edició d'enguany de l'ExpoBages, que l'any passat, quan havia de commemorar el seu quarantè aniversari, ja no es va poder celebrar pel confinament. L'organització assegura haver intentat fins a darrera hora tornar a celebrar l'esdeveniment comercial, però la "tèbia" resposta dels expositors ha acabat per decidir avortar la fira. Fins divendres, hi havia compromesos tan sols el 17% dels estands, explica el regidor de Turisme Joan Calmet, quan en una edició normal la fira a aquestes alçades ja estava plenament tancada. A més, el Procicat és encara molt resctrictiu quant a les fires professionals, com ho és, per perfil, l'ExpoBages, i en cas de fer-se hauria d'haver estat en un recinte tancat i amb el 30% de l'aforament. Això hauria suposat tornar l'ExpoBages al Palau Firal, cosa que l'organització entén com un pas enrere que no està disposada a fer. A més, el recinte firal és utilitzat ara per a la vacunació massiva.

Així, Cambra i Ajuntament han decidit ajornar la fira "abans que reduir-ne la dimensió o modificar el format, amb l'objectiu de preservar la marca i la identitat d'ExpoBages de cara a futures edicions", segons un comunicat fet públic aquesta mateixa tarda.

Sí que es podrà celebrar la Fira de l'Ascensió, que coincidia el mateix cap de setmana d'ExpoBages i que està organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, ja que la normativa que l'afecta és diferent de la de les fires professionals com ExpoBages. Així, el diumenge 23 de maig el comerç de Manresa podrà obrir i hi haurà parades d'artesans a la plaça Sant Domènec durant tot el cap de setmana.