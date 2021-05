Mor als 77 anys l'empresari manresà Ignasi Ribas, fundador de Mercafruits

L'empresari manresà Ignasi Ribas Berenguer va morir dilluns a la nit a l'edat de 77 anys, per problemes de salut que feia uns quants anys que tenia. El 1973 va fundar l'empresa Mercafruits, quan va tancar el magatzem de fruita Arrufat, on treballava des dels 13 anys i del qual el seu pare, que va morir molt jove, havia estat encarregat. Home lluitador, va fer créixer el negoci fins que la seva filla s'hi va posar al capdavant, el 2006. També va estar implicat en la vida ciutadana i social, i del 1991 al 1998 va formar part de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, en el mandat de Francesc Santasusana, en què va presidir la comissió de comerç. Mentre la salut el va acompanyar, sempre va donar un cop de mà a l'empresa, però a partir del relleu al capdavant de Mercafruits va poder dedicar temps a aficions que no s'havia pogut permetre per falta de temps. Gran aficionat a la música, especialment al jazz, durant uns anys es va apuntar a classes de bateria, una de les seves passions. La cerimònia de comiat tindrà lloc avui a l'oratori de Mémora.