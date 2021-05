Govern estima que el PIB català creixerà 6% el 2021 i el 5,2% el 2022

El Govern estima que el PIB català creixerà el 2021 el 6% i el 5,2% el 2022, i així l'economia catalana podria situar-se al tancament d'aquest any «en nivells propers» als que tenia el 2019, abans de la pandèmia, una fita que creu que s'aconseguiria el 2023. El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat va donar a conèixer ahir les seves noves previsions macroeconòmiques, que auguren que la taxa d'atur creixerà aquest any a Catalunya fins al 13,3% i que es reduirà al 12,4% el 2022, davant del 12,6% amb què es va tancar 2020. L'octubre passat, el Govern va estimar que l'economia catalana rebotaria aquest 2021 entre el 4,5 i el 7,7%, de manera que aquest 6% d'increment del PIB estimat per a aquest exercici és un terme mitjà de la forquilla facilitada pel Govern fa uns mesos.