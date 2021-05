L'atur baixa per segon mes consecutiu a la Catalunya Central, excepte a la Cerdanya

L'atur a la Catalunya Central es redueix per segon mes consecutiu (-2,02%) excepte a la Cerdanya, on torna a pujar (2,15%) després de la disminució de l'11,1% del març. La reducció de l'abril se situa una mica per sobre de la del mes anterior (-0,95%).

Cal remuntar-se als mesos d'octubre (-1,37%) i novembre (-0,37) de l'any passat per trobar dues reduccions mensuals consecutives, situació que també es va donar els mesos de juny (-0,05%) i juliol (-2,75%), ja que al llarg de tot el 2020 les pujades van ser la tendència, a causa de la situació sanitària, amb l'excepció també del setembre (-2,35%), reduccions que es poden explicar per la relaxació de les restriccions que hi va haver a l'estiu i a la tardor. Per comarques en totes es va reduir la desocupació respecte del mes anterior: Alt Urgell (-1,33%), Anoia (-2,54%), Bages (-1,9%), Baix Llobregat Nord (-2,33%) Berguedà (-1,63%), Moianès (-2,01%) i Solsonès (-1,31%), excepte a la ja esmentada Cerdanya.

En termes interanuals, la comarca on ha pujat més l'atur ha estat l'Alt Urgell (21,49%), seguida del Moianès (14,31%), el Berguedà (11,99%), la Cerdanya (8,76%), el Solsonès (7,95%), el Bages (6,45%) i l'Anoia (5,07%). Només al Baix Llobregat Nord hi ha hagut una disminució (-1,07%). Al conjunt de la regió central la diferència ha estat del 5,52%, inferior a la dada de Catalunya, del 8,14%, i equiparable a la del març del 2020, del 6,32%.

A l'abril el nombre de persones sense feina registrades es va situar en 32.517 a la Catalunya Central, una xifra similar a la de l'agost (32.498) i el maig (32.416) de l'any passat.

Pel que fa a les dades de Catalunya, l'atur registrat va baixar el mes d'abril de 8.715 persones i va deixar en 497.185 el nombre de persones aturades, i l'afiliació mitjana a la Seguretat Social va pujar de 21.928 persones (+0,65%) i el 30 d'abril hi havia 3.398.065 persones afiliades

El mes passat va finalitzar amb 136.559 persones treballadores en ERTO a Catalunya, 21.314 menys que el mes anterior.

Per sexes, l'atur va baixar de 3.656 persones en el cas de les dones (-1,3%) i de 5.059 persones en el dels homes (-2,2%), i la xifra d'aturats de cada gènere es va situar en 274.242 dones i en 222.943 homes. Respecte a l'any anterior, l'atur va pujar en els homes (+10.416 aturats; +4,9%) i en les dones (+18.959 aturades, +7,4%). Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys va baixar de 1.288 persones (-3,2%), i el nombre de joves aturats es va situar en 38.970.