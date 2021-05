L'ExpoBages, ajornada un any per les restriccions i la manca d'expositors

L'organizació de l'ExpoBages, Cambra de Manresa i Ajuntament, van decidir ahir l'ajornament fins l'any que ve de l'edició d'enguany de l'ExpoBages, que l'any passat, quan havia de commemorar el seu quarantè aniversari, ja no es va poder celebrar pel confinament.

L'organització diu haver intentat fins a darrera hora celebrar l'esdeveniment comercial, que s'hauria d'haver fet els propers dies 21, 22 i 23 de maig, però la «tèbia» resposta dels expositors ha acabat per decidir avortar-lo. Fins divendres, hi havia compromesos el 17% dels estands, explicava ahir el regidor de Turisme Joan Calmet, quan en una edició normal la fira, a aquestes alçades, ja estava tancada. A més, el Procicat és encara molt resctrictiu quant a les fires «professionals» com l'ExpoBages, i en cas de fer-se hauria d'haver estat en un recinte tancat i amb el 30% de l'aforament. Això suposva tornar al Palau Firal, cosa que l'organització entén com un pas enrere que ja no vol fer. A més, el recinte firal és utilitzat ara per a la vacunació massiva.

Així, Cambra i Ajuntament han decidit ajornar la fira «abans que reduir-ne la dimensió o modificar el format, amb l'objectiu de preservar la marca i la identitat d'ExpoBages de cara a futures edicions», segons un comunicat.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra, reconeix que «no estàvem arribant als mínims i no volem fer una fira descafeïnada, perquè costa molt crear una marca i molt poc ensorrar-la». Amb tot, Gratacòs garanteix que la propera edició serà la de la consolidació dels canvis que ja s'havien introduït tímidament el 2019 en la fira, com la incorporació del sector 4.0. «Hem de fer una fira del segle XXI i no una del segle XX», diu Gratacòs.

Joan Calmet explicava que l'ajornament s'ha retarda perquè «hi havia la voluntat i la necessitat de fer-la, però calen fets, i no ens han acompanyat. Hem aguantat fins a darrera hora per apurar totes les possibilitats». La fira de Granollers, en què s'emmiralla la de Manresa, ja va decidir el gener que no celebraria la d'enguany.

Llorenç Juanola, responsable de la comissió organitzadora, apunta que s'havia valorat traslladar la fira al setembre. «Però l'Expo no es pot fer fora de temporada. I fer-la ara hauria estat anar a contracorrent, perquè no hi ha l'ambient per celebrar una fira».