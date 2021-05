El 55,3% dels establiments de Catalunya es declaren afectats per la pandèmia

El 55,3% dels establiments empresarials de Catalunya s'han declarat afectats per la crisi sanitària el primer trimestre de l'any, segons l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona. Tot i això, la xifra se situa 8,3 punts per sota respecte al trimestre anterior. Tots els sectors han vist reduïda l'afectació, encapçalats per la construcció. El 37,2% dels establiments d'aquest àmbit asseguren estar afectats per la crisi, 13,2 punts menys respecte al trimestre anterior. L'hostaleria és el sector que menys ha millorat la situació, només dos punts percentuals, i ha mantingut un elevat grau d'afectació en el 93,4% dels establiments.

La resta de sectors d'activitat han reduït el nivell d'afectació amb valors més propers al conjunt de Catalunya. En el cas de la indústria, el 50,3% dels establiments es declaren afectats per la pandèmia, 8,5 punts menys; en el cas del comerç, un 58,9%, 9,3 punts menys, i en la resta de serveis, el 55,3%, 7 punts menys respecte al trimestre anterior. La reducció de l'afectació percebuda pels establiments ha estat acompanyada d'una millora de la majoria d'indicadors relacionats amb l'impacte de la covid.

L'únic indicador que ha empitjorat és el percentatge d'establiments que declaren haver disminuït la facturació, el 79,8%. Aquesta dada havia anat millorant des de l'inici de la pandèmia i ara és 3,6 punts percentuals superior al trimestre anterior. Per altra banda, són menys els establiments que han tingut impacte en l'ocupació (45%), els que han tingut una aturada total de l'activitat (11,5%) i els que han tingut problemes de liquiditat (27,1%). També ha continuat millorant el percentatge de disminució de la facturació dels establiments afectats per la pandèmia, en el 33,7% el primer trimestre.

En el cas de l'hostaleria, la reducció mitjana dels ingressos arriba al 61,6%, seguida de la resta de serveis (-33,8%), el comerç (-30,1%), la construcció i la indústria (-28,6% i -25,9%, respectivament).

Per dimensions de l'establiment, els que tenen menys treballadors declaren caigudes més elevades. Els de menys de deu empleats, del 38,2%; de 10 de 49, del 36,4%, i de 50 o més, del 28,1%. En matèria d'ocupació, el 45% dels establiments afectats per la crisi han tingut un impacte el primer trimestre, 3,8 punts menys respecte al trimestre anterior. Els percentatges més elevats corresponen als sectors de l'hostaleria i la indústria, amb el 75,9% i un 45,1%, respectivament. Els principals impactes dels establiments afectats en l'ocupació són la no contractació prevista de treballadors (61,5%) i la suspensió temporal de l'ocupació (50,5%). A aquests factors els segueixen la no renovació de contractes temporals (44,4%), la reducció permanent de la plantilla (31,8%) i l'augment del nombre de treballadors (11,5%). En el cas de l'hostaleria, el 77% dels establiments del sector ha suspès treballadors temporalment, el 76,4% no ha dut a terme la contractació de treballadors prevista i el 62,2% no ha renovat contractes temporals.

Nivell de facturació

Pel que fa a la recuperació de la facturació, el 49,9% dels establiments afectats no preveu recuperar-la abans d'un any, 4,2 punts més respecte a les previsions del quart trimestre de 2020. En el cas de l'hostaleria, la proporció arriba al 71%. Per altra banda, el 15,8% dels establiments veuen difícil recuperar el nivell actual de facturació o creuen que no el recuperaran i hauran de tancar. La xifra és notablement superior a l'11,2% registrat el quart trimestre del 2020.

Entre les mesures adoptades, la majoria d'establiments ha reorganitzat i flexibilitzat la jornada de treball (63,4% dels establiments) el primer trimestre. Altres mesures rellevants han estat la implantació o increment del teletreball (58,6%), la inversió en digitalització i noves tecnologies (43,8%), la sol·licitud d'ajut econòmic o financer (38,9%) i la introducció de nous canals de venda (30,6%).