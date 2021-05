Càritas clama per una recuperació econòmica 'justa i sostenible'

La Coordinadora Estatal de Comerç Just, de la qual forma part Càritas Espanyola, fa una crida a institucions i representants polítics per impulsar canvis cap a "un model econòmic i comercial global més just i sostenible en l'era post-Covid", amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just, que se celebra aquest dissabte 8 de maig. D'aquesta manera, s'uneixen a la declaració 'Reconstruïm amb justícia', emesa amb motiu de la jornada per una aliança d'entitats de tot el món, davant el "gran impacte" que ha tingut la pandèmia en les persones més vulnerables, inclosos els petits productors i treballadors.

En aquesta declaració s'afirma que la pandèmia ha tingut "efectes devastadors en els drets humans, entre altres, posant en perill el dret a l'alimentació de les persones" i que "la pobresa i la fam, al seu torn, han augmentat el risc del treball forçós i infantil i la desforestació". "La crisi actual ens ha demostrat no només que interdependents que som tots, sinó també com la destrucció de la naturalesa, la desforestació i les crisis climàtica i sanitària estan interrelacionades i comparteixen l'explotació de les persones i del planeta com una causa comuna", afirmen les entitats.



Suport governamental

Per això, per a les organitzacions firmants, "és essencial que els Governs estableixin mesures de suport per garantir que els petits productors i treballadors siguin capaços de resistir futures crisis". Segons adverteixen, en els pròxims anys, "el canvi climàtic no farà sinó agreujar la vulnerabilitat i la desigualtat de milions de petits productors i treballadors". En aquest sentit, recomanen assegurar que treballadors i productors disposin d'equips de protecció personal i, mentre existeixin mesures de distanciament, "congelar" els impostos a les empreses que produeixen necessitats bàsiques i garantir preus accessibles per a les necessitats bàsiques i per a les entrades necessàries per a la producció agrícola. Igualment, demanen posar en marxa polítiques públiques de suport al Comerç Just, a les empreses socials, cooperatives i altres actors de l'Economia Social i Solidària, l'agricultura ecològica i les pràctiques agroecològiques. A més, proposen reformar els sistemes impositius per incentivar el Comerç Just.

Finalment, animen a marcar-se objectius nacionals i regionals "ambiciosos" per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), reduir "ràpidament" les emissions de CO2 i garantir el límit de l'augment de la temperatura mundial a 1,5ºC, com s'exigeix a l'Acord de París.