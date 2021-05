La digitalització redreça les pimes espanyoles

La venda en línia s'ha convertit, durant la pandèmia, en el salvavides de molts negocis afectats econòmicament per les restriccions: les pimes, que representen el 99% del teixit empresarial espanyol, s'han bolcat en el desenvolupament del comerç electrònic per donar sortida als seus productes. Els primers resultats d'aquesta transformació no s'han fet esperar i constaten el canvi de paradigma: durant el 2020, la compra per Internet va augmentar un 38% a Espanya i ha donat lloc a fenòmens com l'augment dels serveis de restauració a través de delivery. Malgrat aquest avenç, per a gran part de les pimes la digitalització suposa tot un repte. Davant d'això, actors socials, organismes i la iniciativa pública i privada se sumen a l'impuls per a la transformació digital, que ofereix oportunitats d'augmentar els consumidors potencials o internacionalitzar les vendes.

Aquestes són les conclusions principals de la trobada virtual Estratègies i oportunitats per a la digitalització de les pimes espanyoles, organitzada el divendres 30 d'abril per Prensa Ibérica i Grup Zeta, amb la col·laboració d'Amazon Despega, la iniciativa d'Amazon que té com a objectiu recolzar les pimes i els emprenedors en la seva digitalització. L'esdeveniment va reunir en una taula d'experts Ruth Díaz, directora d'Amazon a Espanya i màxima responsable de moda per a Europa; Francisco Hortigüela, director general d'AMETIC, la patronal representant del sector de la indústria tecnològica digital a Espanya; Jorge Andreu Arasa, director de Desenvolupament Digital d'ICEX España Exportación e Inversiones; Luis Aribayos, secretari general de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPIME); i Alfonso Noriega, director de Relacions Institucionals i Comunicació de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Les intervencions van ser moderades per José Luis Braulio, director d'Estratègia Digital a Prensa Ibérica i emprenedor. La taula d'experts va anar precedida per una obertura institucional que va portar a terme Joan Romero, Chief Executive Officer de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). Va ressaltar, entre altres, l'estímul que suposaran els fons de recuperació europeus NextGenerationEU i el suport que ofereix aquest organisme de la Generalitat de Catalunya en la internacionalització del teixit empresarial.



Supervivència

"Hem vist una acceleració de la digitalització entre les empreses. Moltes companyies estan en una situació que fa anys hauria sigut un somni", va repassar amb encert Ruth Díaz durant la primera part de la taula, en la qual es van destacar els reptes i oportunitats de la transformació digital. Díaz també va repassar els resultats d'un estudi d'Oliver Wyman que revelava que el comerç electrònic va créixer a Espanya un 38% durant el 2020. A més a més, els experts van destacar casos d'èxit pel que fa a la digitalització, com el fenomen del fabricant de calçat Abarcas Mibo: la venda a través d'Amazon els ha permès augmentar les seves vendes un 130%, exportant sobretot a Alemanya. No obstant, el camí que queda per recórrer és llarg: només el 20% de les pimes espanyoles venen els seus productes en línia.

Les xifres evidencien "les dificultats per integrar la tecnologia en alguns sectors", va apuntar Luis Aribayos. Entre elles "preocupa la falta de recursos econòmics i la dificultat d'accedir als recursos tecnològics", explicava Jorge Andreu, ja que perquè una pime pugui fer el salt al pla digital és necessària la formació, la inversió i el temps. També és necessari adaptar l'estratègia empresarial considerant que "la digitalització no és un fi, és un mitjà. Les tecnologies han avançat i ara són fàcils d'aplicar", explica Francisco Hortigüela. Els experts assistents van assenyalar que les pimes compten amb el suport institucional i del sector privat per portar a terme la revolució digital.

"Hem d'apostar per la col·laboració publicoprivada", destacava Alfonso Noriega al respecte. Els experts dipositen la seva confiança en els programes de formació com els que ofereix Amazon Despega per orientar les pimes en els seus primers passos per vendre en línia, el suport d'actors patronals, interlocutors socials i institucions com AMETIC, CEPIME i ICEX i les facilitats de crèdit que està preparant l'ICO.