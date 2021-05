Directius de Vodafone, Kaspersky, ZTE i IBM, entre els ponents del Mobile

El conseller delegat del grup Vodafone, Nick Read; el primer executiu d'IBM, Arvind Krishna; el president de la xinesa ZTE, Xu Ziyang; el seu homòleg de China Mobile, Yang Jie, i el conseller delegat de Kaspersky, Eugene Kaspersky, són alguns dels ponents de l'edició d'aquest any del Congrés Mundial de Mòbils. La GSMA, que organitza l'esdeveniment, va donar a conèixer ahir alguns dels ponents de l'edició d'enguany, que se celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat amb el lema «Connected Impact».

Així, l'edició d'aquest any, que serà híbrida -presencial i virtual- per la incidència de la pandèmia, preveu explorar com la intel·ligència artificial, el 5G, el big data i l'anomenada internet de les coses «donaran forma al futur i seguiran transformant la nostra vida», va explicar GSMA en un comunicat. Una altra novetat de l'edició és que l'esdeveniment d'empreses emergents, el 4YFN, es traslladarà al recinte de la Gran Via on es fa el MWC. Més de 400 empreses emergents exposaran els seus últims productes a l'anomenat «Mercat de la Innovació» i uns 150 ponents compartiran idees per impulsar l'ecosistema mòbil, mentre que l'anomenada 4YFN Discovery Area tindrà 200 empreses emergents que faran presentacions, i així esperen atreure l'atenció dels principals fons i inversors de capital de ris, El programa d'inversors també inclourà una cimera en què es podran debatre tendències recents com les inversions en la pandèmia, les OPV de fons i la tokenització.

La GSMA va avançar que hi haurà 600 ponents de sectors molt diversos -no només de telefonia mòbil, sinó d'àmbits tan diferents com el núvol sanitari o les finances, entre d'altres-, i que seran a l'escenari de l'esdeveniment també el president de Qualcomm, Cristiano Amon; el de Verizon, Hans Vestberg; el de Viacom Networks International, Raffaele Annecchino, la consellera delegada d'Accenture, Julie Sweet.

Completen l'elenc de ponents destacats Ana Maiques, consellera delegada de Neuroelectrics; el director general d'Orange, Stéphane Richard; la consellera delegada d'NHS Digital, Sarah Wilkinson; la CEO de Starling Bank, Anne Boden, o la de TelcoDR, Danielle Royston, entre d'altres.